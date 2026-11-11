TP. Hồ Chí Minh: Quy tập 1.010 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng sau hơn 4 tháng tìm kiếm

Ngày 10/11, các lực lượng phát hiện, quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 10/11, các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), phát hiện thêm 5 hài cốt liệt sĩ, gồm 4 hài cốt tại Khu A và 1 hài cốt tại Khu B.

Quy tập thêm 279 hài cốt trong đợt tìm kiếm thứ 2

Trong ngày 10/11, các lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Tính đến hết ngày 10/11, công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đó, đợt 1 đã quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Từ ngày 15/10, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi khai quật tại Khu B

Ở đợt 2, triển khai từ ngày 15/10, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi khai quật tại Khu B. Riêng trong ngày 10/11, phát hiện thêm 5 hài cốt liệt sĩ. Lũy kế đến hết ngày, đợt 2 đã quy tập 279 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 64 hài cốt kèm di vật.

Luỹ kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 10/11, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 1.010, trong đó có 371 hài cốt kèm di vật. Có 977 hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Hơn 4 tháng kiên trì mở rộng địa bàn đào tìm

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai từ ngày 23/6

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai từ ngày 23/6. Việc khoanh vùng đào tìm dựa trên tổng hợp, đối chiếu lời kể của nhân chứng lịch sử, tài liệu lưu trữ, kết quả khảo sát địa hình và các dấu vết thực địa.

Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng từng bước đào thăm dò, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Quá trình khai quật được thực hiện thận trọng nhằm bảo đảm nguyên trạng hài cốt, di vật và lưu giữ thông tin phục vụ xác minh danh tính liệt sĩ. Cùng với việc đào tìm, lực lượng chuyên môn tiến hành bóc tách tại các vị trí mộ tập thể để xác định số lượng hài cốt cụ thể.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 10/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.010 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Một dấu mốc đáng chú ý là chiều 8/9, Đội K74 phát hiện rãnh chôn số 2 tại Khu A, bước đầu tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ. Rãnh này nằm so le về bên trái rãnh số 3, tính từ hướng đường Cách Mạng Tháng Tám nhìn vào. Việc phát hiện thêm rãnh chôn bổ sung cơ sở để đối chiếu sơ đồ, tài liệu và xác định quy luật bố trí các rãnh chôn.

Trong quá trình khai quật, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục ghi nhận vị trí, hướng nằm, tầng chôn cùng các dấu vết liên quan, phục vụ công tác nghiên cứu, xác minh sau này.

Nhiều phương tiện cơ giới được huy động, tăng cường năng lực đào, vận chuyển đất, phục vụ mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 14/10, TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong đợt 1 tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, các lực lượng tiếp tục triển khai đợt tìm kiếm thứ 2, tập trung mở rộng địa bàn khai quật tại Khu B.

Đến hết ngày 10/11, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 1.010. Công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.