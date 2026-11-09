TP. Hồ Chí Minh: Quy tập 1.005 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 9/11, lực lượng làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng đã xử lý hơn 620 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất. Các phương tiện được bố trí phù hợp với địa hình và phạm vi tìm kiếm, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai tại hiện trường.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Đợt 1 được triển khai từ ngày 23/6, đã phát hiện, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ. Ngày 14/10, Thành phố tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng, đưa các liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh. Sau lễ truy điệu, các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm tại Khu B, mở rộng phạm vi khảo sát, đào tìm.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 9/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 1.005 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Đối với đợt 2, từ ngày 15/10 đến hết ngày 9/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 274 hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó có 64 bộ kèm di vật. Riêng trong ngày 9/11, phát hiện, quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 bộ kèm theo di vật.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 9/11, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 1.005 bộ, trong đó 371 bộ có di vật kèm theo. Cụ thể, có 972 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai khẩn trương, thận trọng. Mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ góp phần đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.