Chuyển đổi tư duy quy hoạch phải lấy người dân làm trung tâm. Phát triển đô thị không chỉ là xây dựng nhà ở mà còn là kiến tạo môi trường sống, nơi người dân có thể an cư, làm việc, học tập, chăm sóc sức khỏe và gắn kết cộng đồng.

Các chuyên gia thảo luận tại hội thảo. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Đây là thông tin được nêu tại hội thảo “TP. Hồ Chí Minh quy hoạch tầm nhìn 100 năm - Đô thị vì người dân” do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) tổ chức ngày 28/11.

Theo ông Lý Khánh Tâm Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch chung (Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh), trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian mở rộng và vị thế mới, việc định hình quy hoạch tổng thể có tầm nhìn 100 năm, lấy người dân làm trung tâm, là yêu cầu cấp thiết, mang ý nghĩa lịch sử. Một điểm mới trong tư duy quy hoạch là chuyển từ “khoảng cách di chuyển” sang “thời gian và khả năng tiếp cận”, thể hiện qua hai nguyên tắc “Đô thị 15 phút” và “Thành phố đa tâm 30 phút”.

Theo đó, người dân có thể tiếp cận các dịch vụ thiết yếu trong khoảng 15 phút đi bộ, trong khi các cực động lực và trung tâm đô thị được kết nối trong khoảng 30 phút bằng đường sắt đô thị, đường cao tốc và hạ tầng số. Mọi định hướng không gian đều hướng đến nâng cao chất lượng sống. Thành phố đặt mục tiêu HDI (chỉ số phát triển con người) vượt 0,8 vào năm 2030 và từ 0,9 trở lên kể từ năm 2035; đất cây xanh công cộng đạt 7-7,5 m2/người.

Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm vừa được TP. Hồ Chí Minh công bố, định hướng chuyển dịch từ mô hình đô thị đơn tâm sang cấu trúc siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, với 5 cực động lực phát triển: tài chính - dịch vụ quốc tế tại lõi trung tâm; đổi mới sáng tạo phía Đông; công nghiệp - logistics phía Bắc; cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng phía Nam và đô thị - giáo dục - y tế phía Tây.

Cùng với việc tái cấu trúc không gian phát triển, quy hoạch hướng đến chuyển đổi tư duy từ “chú trọng tốc độ di chuyển” sang “tối ưu hóa khả năng tiếp cận”. Theo đó, việc làm, nhà ở và các dịch vụ thiết yếu như giáo dục, y tế, thương mại, vui chơi giải trí được định hướng phân bổ hợp lý tại các trung tâm đô thị, giảm áp lực lên khu vực lõi trung tâm.

Theo ông Nguyễn Đỗ Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn quốc tế enCity, trong tư duy phát triển đô thị đa cực, mỗi cực không chỉ là một khu vực chức năng mà phải là một thành phố, một đô thị hoàn chỉnh, có việc làm, hạ tầng, dịch vụ và chất lượng sống riêng. Bất kỳ tầm nhìn hay chiến lược phát triển đô thị nào cũng phải bắt đầu từ người dân. Đô thị vì người dân trước hết phải tạo ra cơ hội việc làm, cơ hội phát triển nghề nghiệp, đồng thời mang lại những trải nghiệm sống đa dạng và chất lượng.

Ông Nguyễn Đỗ Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn quốc tế enCity, trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Theo đồ án Quy hoạch, đến năm 2050, TP. Hồ Chí Minh định hướng phát triển 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 960 km, cùng khoảng 450 km đường sắt nhẹ và tàu điện mặt đất, nâng tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng lên khoảng 65% trong giai đoạn 2045 - 2050.

Chất lượng sống của người dân cũng được cụ thể hóa thông qua các mục tiêu về phát triển nhà ở xã hội, chỉnh trang nhà trên và ven kênh rạch, mở rộng không gian xanh, ứng dụng mô hình “đô thị bọt biển” nhằm tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tiến sĩ Nguyễn Quang, nguyên Giám đốc UN-Habitat Việt Nam cho rằng, TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới nhưng cũng đối mặt với sức ép lớn từ tốc độ tăng trưởng, đô thị hóa và công nghiệp hóa. Thành phố cần củng cố vai trò trung tâm tài chính, logistics, thương mại, du lịch, đồng thời bảo đảm phát triển cân bằng, hướng đến một đô thị thịnh vượng, hài hòa, bao trùm và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Quang, mô hình tăng trưởng cần chuyển từ dựa nhiều vào đất đai, vốn đầu tư và lao động giá rẻ sang năng suất, tri thức và đổi mới sáng tạo. Người dân phải được đặt ở vị trí trung tâm của quy hoạch, với các điều kiện thiết yếu như nhà ở vừa túi tiền, việc làm, giao thông công cộng, không gian công cộng, y tế, giáo dục và an sinh xã hội. Phát triển đô thị không chỉ tạo ra cơ hội mà còn phải bảo đảm các nhóm dân cư có khả năng tiếp cận và thụ hưởng thành quả phát triển.

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Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh Huỳnh Phạm Tuấn Anh trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

ừ kinh nghiệm quốc tế, ông Lee Leong Seng, Giám đốc điều hành Bộ phận Phát triển Bất động sản nhà ở, Khối Bất động sản Keppel Việt Nam cho rằng, một trong những giải pháp phát huy hiệu quả tốt là quy hoạch tích hợp.

Khi một khu đô thị mới hoặc một khu vực mới được quy hoạch, việc đó không chỉ đơn thuần là xây dựng nhà ở mà còn cần có giao thông công cộng, cửa hàng, trường học, y tế, không gian xanh và không gian cộng đồng. Tất cả những yếu tố này cần được quy hoạch cùng nhau, chú trọng đến nhu cầu hằng ngày của người dân.

Cùng góc nhìn này, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh Huỳnh Phạm Tuấn Anh cho rằng, các cực đô thị mới không được trở thành những khu dân cư đơn thuần, nơi người dân chỉ đến ở rồi tiếp tục di chuyển vào trung tâm mỗi ngày. Muốn giãn dân thực chất, mỗi cực phải có khả năng tự chủ về việc làm, dịch vụ xã hội và hạ tầng kỹ thuật.

Theo ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, một cực đô thị không thể chỉ phát triển một chức năng như công nghiệp hay nhà ở mà phải hình thành hệ thống dịch vụ thương mại, giáo dục, y tế, vui chơi và các tiện ích đô thị đồng bộ. Phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) dọc các trục chính sẽ giúp người dân có thể làm việc, sinh hoạt và giải trí trong phạm vi thuận tiện, giảm nhu cầu di chuyển về lõi trung tâm.