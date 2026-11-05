TP. Hồ Chí Minh: Quy hoạch phát triển đô thị theo hướng giao thông công cộng khu vực ngã tư Hàng Xanh

Khu vực ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh cũ)

Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT) TP. Hồ Chí Minh vừa có Văn bản số 9763/SQHKT-QHHTKT về việc nghiên cứu ý tưởng quy hoạch phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) tại khu vực Hàng Xanh.

Theo đó, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) có văn bản về hoàn thiện kết quả nghiên cứu lập quy hoạch TOD tại khu vực Hàng Xanh có quy mô khoảng 108,4ha, được kiến nghị cập nhật vào ranh giới TOD dọc tuyến đường sắt đô thị số 2 (Thủ Dầu Một - TP. Hồ Chí Minh).

Theo Sở QH-KT, ngày 3/10/2026, UBND TP. Hồ Chí Minh có Quyết định số 6569/QĐ-UBND chấp thuận phương án tuyến và vị trí công trình theo tuyến, khu vực Hàng Xanh có hai nhà ga ngầm C18 và C19. Trong đó, ga C18 nằm tại Ngã năm Đài liệt sĩ, ga C19 tại Ngã ba Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 22/9/2026 của HĐND thành phố, ranh giới quy hoạch TOD do Chủ tịch UBND thành phố chấp thuận, bao gồm nhà ga, depot và vùng phụ cận trong phạm vi tối đa 1.000m tính từ tâm quy ước của nhà ga, depot. Ranh giới được xác định phù hợp với điều kiện tự nhiên, ranh giới hành chính, ranh ô phố, mạng lưới giao thông, khả năng tiếp cận nhà ga, công trình hiện hữu và yêu cầu tổ chức không gian, phát triển đô thị.

Tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh cắt ngang ngã tư Hàng Xanh. Ảnh trái là hướng về Bến xe miền Đông cũ, ảnh phải là hướng về trung tâm thành phố. Ảnh: Quang Phương

Trên cơ sở đó, Sở QH-KT ghi nhận đề xuất của CII. Phạm vi 108,4ha sẽ được xem xét trong quá trình rà soát, đề xuất ranh giới quy hoạch TOD tại các nhà ga của tuyến đường sắt đô thị số 2 đi qua khu vực Hàng Xanh.

Sở QH-KT thống nhất tiếp nhận kết quả nghiên cứu ý tưởng quy hoạch TOD do CII tài trợ làm tài liệu tham khảo, cơ sở nghiên cứu phục vụ công tác lập quy hoạch. Kết quả nghiên cứu ý tưởng này không thay thế hồ sơ quy hoạch được tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND ngày 22/9 của HĐND thành phố và pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn. Các nội dung đề xuất sẽ được cơ quan tổ chức lập quy hoạch nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc.

Sở QH-KT sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất ranh giới TOD tại các nhà ga trên toàn tuyến, trong đó có khu vực Hàng Xanh, làm cơ sở chuẩn bị tổ chức lập quy hoạch TOD.

Trước đó, CII đề xuất cải tạo hạ tầng kết hợp tái thiết đô thị Hàng Xanh với tổng vốn sơ bộ gần 487.000 tỷ đồng (hơn 18,5 tỷ USD), gồm các hạng mục giao thông đa tầng, nhà ở, thương mại và dịch vụ.

Phương án sơ bộ dự kiến thu hồi hơn 50ha đất, ảnh hưởng khoảng 15.101 người. Dự án được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông và ngập nước tại cửa ngõ phía Đông thành phố thông qua mô hình giao thông công cộng đa tầng.