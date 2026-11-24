Một dự án thi công bờ kè trên địa bàn phường Chánh Hưng. Ảnh: Quang Phương

Ngày 23/11, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 104/2026/QĐ-UBND quy định việc ưu tiên giải pháp thiết kế hạn chế sử dụng vật liệu truyền thống, giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên trên địa bàn thành phố. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 5/12/2026.

Quy định mới áp dụng đối với các dự án đầu tư công và dự án đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) trên địa bàn thành phố do cơ quan có thẩm quyền của thành phố quyết định đầu tư hoặc tổ chức thực hiện (ngoại trừ các công trình quốc phòng, an ninh). Thành phố cũng khuyến khích áp dụng rộng rãi đối với các dự án xây dựng khác trên địa bàn.

Điểm đáng chú ý trong nguyên tắc áp dụng là việc lựa chọn giải pháp thiết kế không chỉ căn cứ vào chi phí đầu tư ban đầu. Thay vào đó, chủ đầu tư và người quyết định đầu tư phải dựa trên kết quả đánh giá tổng thể về tiến độ, chi phí đầu tư, hiệu quả khai thác, bảo trì cũng như mức độ giảm vật liệu truyền thống (như đất, cát, đá tự nhiên, gạch đất sét nung, xi măng, thép...), giảm phát thải khí nhà kính và tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, nước, năng lượng.

Công nhân thi công một cây cầu đường bộ tại tuyến đường 991B (địa bàn TP. Phú Mỹ cũ). Ảnh: Quang Phương

Thành phố ưu tiên các phương án giúp rút ngắn tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào khai thác. Các giải pháp này được xem xét ngay từ khâu lập nhiệm vụ thiết kế, lập dự án và cụ thể hóa trong hồ sơ dự toán, mời thầu và hợp đồng xây dựng. Về quản lý chi phí, chủ đầu tư được phép vận dụng, điều chỉnh định mức dự toán hoặc sử dụng giá xây dựng theo thị trường nếu chưa có định mức phù hợp.

Theo quy định trên, đối với các dự án đã phê duyệt trước ngày 5/12/2026, phần công việc chưa thực hiện vẫn tiếp tục theo thiết kế cũ, nhưng chủ đầu tư được quyền rà soát, đề xuất chuyển đổi sang giải pháp ưu tiên nếu phù hợp với điều kiện thực tế.

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh sẽ chủ trì hướng dẫn, theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện. Sau 1 năm thi hành, Sở sẽ đánh giá, báo cáo UBND thành phố và định kỳ 2 năm rà soát để cập nhật, bổ sung các giải pháp công nghệ mới vào danh mục.

TP. Hồ Chí Minh công khai danh mục 12 giải pháp thiết kế cụ thể được khuyến khích và ưu tiên áp dụng cho từng loại hình công trình (nhóm giải pháp hạ tầng giao thông và xử lý nền đất yếu; nhóm giải pháp tái chế và tận dụng chất thải; nhóm giải pháp kết cấu và vật liệu xây dựng mới...), xem chi tiết tại đây!