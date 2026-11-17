Một Trạm Công dân số vừa được khánh thành vào ngày 17/10 tại đường Hồ Thị Tư, phường Tăng Nhơn Phú. Ảnh: Quang Phương

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 97/2026/QĐ-UBND về ban hành Quy định chính sách, biện pháp tổ chức thực hiện nền hành chính số và công vụ số trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực từ ngày 24/11/2026. Quy định nhằm cụ thể hóa các nội dung được giao tại điểm a khoản 2 Điều 6 Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16.

Mục tiêu xuyên suốt của quy định là xây dựng nền hành chính nhà nước vận hành hoàn chỉnh trên môi trường số, tối ưu hóa hiệu quả bộ máy chính quyền dựa trên hạ tầng, nền tảng và dữ liệu thống nhất.

Theo đó, hoạt động chuyển đổi số của thành phố tuân thủ nguyên tắc lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, hướng tới sự minh bạch, thuận tiện và giảm thiểu chi phí hành chính. Thành phố xác định dữ liệu số là nguồn lực quan trọng bậc nhất theo nguyên tắc "tạo lập một lần, sử dụng nhiều lần". Thành phố quán triệt ưu tiên sử dụng hạ tầng số, nền tảng số và cơ sở dữ liệu dùng chung; không đầu tư, mua sắm hoặc xây dựng riêng lẻ, trùng lặp, phân tán các hệ thống thông tin có tính năng tương đồng khi đã có giải pháp dùng chung đáp ứng yêu cầu.

Robot hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủ Đức

Để hiện thực hóa nền hành chính số, Quy định yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận, xử lý và lưu trữ hồ sơ công việc hoàn toàn bằng phương thức điện tử. Đối với các quy trình đã đủ điều kiện chuyển đổi số toàn trình, các đơn vị không duy trì phương thức xử lý thủ công song song và phải loại bỏ hoàn toàn báo cáo giấy đối với nội dung đã cập nhật dữ liệu tự động.

Bên cạnh việc phát triển các hạ tầng cốt lõi như Trung tâm dữ liệu, Mạng truyền số liệu chuyên dùng và Nền tảng bản đồ dùng chung, TP. Hồ Chí Minh khuyến khích mạnh mẽ việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và tự động hóa quy trình nghiệp vụ tại Trung tâm thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành (IOC).

Tuy nhiên, văn bản cũng nhấn mạnh AI chỉ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ phân tích, cảnh báo và gợi ý. Người có thẩm quyền phải trực tiếp kiểm tra, đối chiếu căn cứ pháp lý và chịu trách nhiệm cuối cùng đối với mọi quyết định hành chính, đồng thời nghiêm cấm xử lý thông tin bí mật nhà nước trên các hệ thống AI chưa bảo đảm an toàn.

Cơ sở dữ liệu dùng chung trên Cổng dữ liệu thành phố được phân chia thành từng nhóm, chủ đề để người dân, doanh nghiệp dễ tìm kiếm, khai thác. Ảnh: Quang Phương

Về chính sách công vụ số, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, ký số toàn trình và lưu vết công việc thường xuyên trên các hệ thống dùng chung. Dữ liệu thực tế và nhật ký hệ thống tự động sẽ được sử dụng làm căn cứ định lượng, khách quan để đánh giá, xếp loại chất lượng, bình xét thi đua khen thưởng và thực hiện chính sách thu nhập cho cán bộ. Tùy theo tính chất công việc, người đứng đầu cơ quan được quyền quyết định tổ chức làm việc trực tuyến, linh hoạt từ xa nhưng vẫn phải bảo đảm tiến độ và kỷ cương hành chính.

TP. Hồ Chí Minh sẽ cụ thể hóa Điều 38 Luật Phát triển đô thị, sẽ xây dựng cơ chế đặc thù, vượt trội để thu hút, trọng dụng các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, AI, điện toán đám mây thông qua các hình thức hợp tác linh hoạt và chế độ đãi ngộ gắn liền với sản phẩm đầu ra thực tế.

Để bảo đảm tính thực thi, Quy định giao Sở Nội vụ chủ trì theo dõi, đôn đốc và sử dụng dữ liệu số để giám sát việc thực hiện. Quy định cũng lưu ý: Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND thành phố về kết quả triển khai nền hành chính số và công vụ số tại đơn vị mình quản lý.