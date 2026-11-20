Các cần trục tháp tại một công trình bất động sản trên địa bàn phường Bình Trưng vào sáng 20/11. Ảnh: Quang Phương

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 100/2026/QĐ-UBND quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2026. Quyết định này thay thế các Quyết định cùng tên số 07/2023/QĐ-UBND và Quyết định số 121/2024/QĐ-UBND trước đây.

Quy định được áp dụng cho tất cả các dự án xây dựng sử dụng cần trục tháp phục vụ vận chuyển vật tư, thiết bị trên địa bàn thành phố. Điểm đáng chú ý trong quy định là việc chuẩn hóa giới hạn vùng nguy hiểm vật rơi dựa theo độ cao rơi của vật, tính cả tay cần và đối trọng.

Quy định giới hạn vùng nguy hiểm vật rơi dựa theo độ cao rơi của vật, tính cả tay cần và đối trọng của cẩu tháp tại các công trình xây dựng. Ảnh: Quang Phương

Cụ thể, với độ cao dưới 20m, kích thước vùng nguy hiểm tối thiểu là 7m. Con số này tăng dần lên 10m đối với độ cao từ 20m đến dưới 70m, 15m cho độ cao từ 70m đến dưới 120m, và lên tới 30m nếu độ cao vật rơi từ 300m đến dưới 450m.

Quy định yêu cầu: Ngay tại lối ra vào mỗi công trường phải niêm yết sơ đồ tổng mặt bằng kích thước tối thiểu khổ A0, sử dụng vật liệu chịu được mưa nắng. Sơ đồ này bắt buộc phải thể hiện đầy đủ hình chiếu bằng phạm vi di chuyển của tay cần, đối trọng, vùng nguy hiểm qua từng giai đoạn thi công, vị trí cần trục ở trạng thái nghỉ, cũng như thời gian hoạt động nếu vùng nguy hiểm vượt ra ngoài ranh giới công trường. Ngoài ra, thông tin liên lạc của chủ đầu tư, đơn vị giám sát và người chịu trách nhiệm quản lý vận hành thiết bị cũng phải được công khai rõ ràng trên bảng hiệu.

Quy định cũng đặt ra các tiêu chuẩn kỹ thuật ngay từ khâu lựa chọn thiết bị. Theo đó, đối trọng của cần trục tuyệt đối không được treo bên trên các công trình hiện hữu hoặc đường giao thông. Khi ở trạng thái nghỉ, toàn bộ vùng nguy hiểm vật rơi của cần trục phải nằm gọn trong phạm vi công trường. Trên đỉnh cao nhất của thiết bị bắt buộc phải gắn máy đo tốc độ gió và có bảng hiển thị trực tiếp trong cabin người lái.

Một cần trục tháp tại một công trình xây dựng trên địa bàn phường Long Trường được ghi nhận vào sáng 20/11. Ảnh: Quang Phương

Trong quá trình vận hành, cần trục tháp phải lập tức dừng hoạt động khi vận tốc gió đạt từ cấp 5 trở lên hoặc vượt ngưỡng cho phép của nhà sản xuất. Các công trường cũng phải luôn duy trì hệ thống điện dự phòng sẵn sàng để đưa cần trục về trạng thái nghỉ an toàn khi xảy ra sự cố mất điện. Đặc biệt, nếu công trình ngừng thi công quá 12 tháng hoặc vượt quá thời hạn kiểm định định kỳ, đơn vị thi công bắt buộc phải tháo dỡ hoặc hạ thấp cần trục xuống bằng chiều cao tự đứng và nằm hoàn toàn trong rào chắn.

Đối với những công trường có vùng nguy hiểm vượt ra ngoài ranh giới và ảnh hưởng đến nhà dân hoặc đường giao thông xung quanh, nhà thầu phải lập phương án đảm bảo an toàn trình chủ đầu tư phê duyệt. Phương án này bao gồm việc tạm ngăn đường giao thông và di dời tạm thời người dân trong khu vực ảnh hưởng suốt thời gian cần trục hoạt động.

Theo quy định, Sở Xây dựng giữ vai trò chủ trì kiểm tra, kiên quyết buộc dừng thi công để khắc phục nếu phát hiện thiếu sót. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến kiểm định kỹ thuật an toàn và chất lượng thiết bị…