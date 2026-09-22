TP. Hồ Chí Minh: Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030

Nông dân trồng hoa trên địa bàn xã Kim Long. Ảnh: Quang Phương

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 71/2026/QĐ-UBND về Quy định chuẩn nghèo đa chiều thành phố giai đoạn 2027-2030. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2027.

Đối tượng áp dụng của quyết định trên gồm: Hộ gia đình (HGĐ) cư trú trên địa bàn thành phố theo quy định của Luật Cư trú; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. Theo đó, tiêu chí đo lường chuẩn nghèo đa chiều thành phố giai đoạn 2027 - 2030 sẽ căn cứ theo “tiêu chí thu nhập” và “chiều, chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản”.

Cụ thể: Tiêu chí thu nhập chia thành 2 nhóm: Nhóm 1 (66 xã, phường, và đặc khu Côn Đảo thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ): thu nhập bình quân đầu người của HGĐ là 3.500.000 đồng/người/tháng; Nhóm 2 (102 xã, phường thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh cũ): thu nhập bình quân đầu người của HGĐ là 4.300.000 đồng/người/tháng.

Về “chiều, chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản” được quy định cụ thể 6 tiêu chí: Chiều thiếu hụt Việc làm gồm: Chỉ số Việc làm và Chỉ số Người phụ thuộc trong HGĐ. Cụ thể:

Chiều thiếu hụt Y tế gồm: Chỉ số Bảo hiểm y tế (HGĐ có ít nhất một người từ đủ 6 tuổi đến 75 tuổi hiện không có bảo hiểm y tế) và chỉ số Dinh dưỡng (HGĐ có ít nhất một trẻ em dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi hoặc suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi).

Chiều thiếu hụt Giáo dục gồm: Chỉ số Trình độ giáo dục của người lớn, Chỉ số Tình trạng đi học của trẻ em. Cụ thể:

Chiều thiếu hụt Nhà ở gồm: Chỉ số Diện tích nhà ở bình quân đầu người (Diện tích nhà ở bình quân đầu người của HGĐ nhỏ hơn 8m2) và Chỉ số Chất lượng nhà ở (HGĐ đang sống trong ngôi nhà/căn hộ thuộc loại không bền chắc (trong ba kết cấu chính là nền - móng, khung - tường, mái thì có ít nhất hai kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc).

Chiều thiếu hụt Thông tin gồm: Chỉ số Sử dụng dịch vụ viễn thông, dịch vụ số cơ bản (HGĐ không có thành viên nào sử dụng dịch vụ internet và các dịch vụ số cơ bản)

Chiều thiếu hụt Nước sinh hoạt, vệ sinh và môi trường gồm: Chỉ số Nước sinh hoạt (HGĐ chưa được sử dụng nước sinh hoạt theo quy chuẩn), Chỉ số Nhà tiêu (công trình phụ) hợp vệ sinh (HGĐ không sử dụng nhà tiêu (công trình phụ) hợp vệ sinh bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn), Chỉ số Xử lý rác thải (HGĐ xử lý rác thải không bảo đảm vệ sinh môi trường (không sử dụng dịch vụ thu gom rác thải).

Người dân tham gia vận chuyển muối tại các ruộng muối trên địa bàn phường Tân Hải (khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Ảnh: Quang Phương

Đối với phường, xã, đặc khu thuộc nhóm 1, hộ nghèo là HGĐ có thu nhập bình quân đầu người từ 3,5 triệu đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản trở lên; Hộ cận nghèo là HGĐ có thu nhập bình quân đầu người từ 3,5 triệu đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.

Đối với phường, xã thuộc nhóm 2, hộ nghèo là HGĐ có thu nhập bình quân đầu người từ 4,3 triệu đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản trở lên; Hộ cận nghèo là HGĐ có thu nhập bình quân đầu người từ 4,3 triệu đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.