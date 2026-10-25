TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

Hình ảnh Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 xuất hiện trên màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc).

Trong hai ngày 24 - 25/10, các đoạn phim giới thiệu Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 xuất hiện trên hệ thống màn hình điện tử quy mô lớn tại phố đi bộ Myeongdong, trung tâm thủ đô Seoul. Đây là một trong những hoạt động thông tin đối ngoại của TP Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu diễn đàn và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng quốc tế.

Chương trình trình chiếu diễn ra trong khung giờ từ 6 giờ đến 24 giờ với tần suất 100 lượt phát/ngày. Hoạt động quảng bá kéo dài trong hai ngày cuối tuần tại khu vực tập trung đông người dân Hàn Quốc và du khách quốc tế. Các đoạn phim chuyển tải hình ảnh cùng thông tin về diễn đàn trước khi sự kiện chính thức diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.

Việc lựa chọn phố đi bộ Myeongdong nằm trong định hướng đa dạng hóa hình thức tuyên truyền cho sự kiện. Bên cạnh thông tin trên các phương tiện truyền thông, TP Hồ Chí Minh triển khai quảng bá trực quan tại địa điểm công cộng ở nước ngoài để đưa hình ảnh diễn đàn đến gần hơn với công chúng. Hoạt động tại Seoul cũng hướng đến cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư đang quan tâm đến cơ hội hợp tác với Thành phố.

Màn hình điện tử tại Myeongdong giới thiệu Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 26 - 29/10 tại TP Hồ Chí Minh.

Hàn Quốc là một trong những thị trường trọng điểm mà hoạt động quảng bá lần này hướng tới. Thông qua việc giới thiệu diễn đàn ngay tại Seoul, TP Hồ Chí Minh gửi lời mời tham gia sự kiện đến các doanh nghiệp và đối tác Hàn Quốc. Nội dung quảng bá đồng thời giới thiệu hình ảnh Thành phố cùng định hướng mở rộng hợp tác quốc tế trong phát triển kinh tế.

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2026 (The Autumn Economic Forum 2026 - AEF 2026) sẽ diễn ra từ ngày 26 - 29/10/2026 tại TP Hồ Chí Minh với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” (Collaboration in a New Era). Sự kiện gắn với thông điệp “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”.

Thông qua diễn đàn, TP Hồ Chí Minh hướng đến thu hút các nguồn lực quốc tế và sự tham gia của chuyên gia, tập đoàn đa quốc gia cùng nhà đầu tư chiến lược. Các nội dung trao đổi tập trung vào những chủ đề kinh tế trọng điểm, phát triển bền vững và chuyển đổi số. Đây cũng là những lĩnh vực Thành phố giới thiệu tới các đối tác trong quá trình quảng bá sự kiện.

Hình ảnh giới thiệu Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 tại khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Hoạt động tại Seoul kết hợp giới thiệu diễn đàn với quảng bá hình ảnh TP Hồ Chí Minh đến bạn bè quốc tế. Thành phố đặt mục tiêu mở rộng kết nối với cộng đồng doanh nghiệp thông qua sự kiện, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác và thu hút nguồn lực phục vụ phát triển.

Cùng với chương trình trình chiếu tại Myeongdong, TP Hồ Chí Minh triển khai thông tin về diễn đàn trên các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế. Hình ảnh sự kiện cũng xuất hiện tại các khu vực trung tâm của TP Hồ Chí Minh. Các hoạt động này tập trung giới thiệu chủ đề và thời gian tổ chức để doanh nghiệp, đối tác và công chúng tiếp cận thông tin trước ngày khai mạc.