TP. Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại trung tâm Seoul

Hình ảnh Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 được trình chiếu 100 lượt mỗi ngày trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong, trung tâm Seoul (Hàn Quốc), trong hai ngày 24–25/10. Hoạt động quảng bá trực quan góp phần đưa thông tin về sự kiện kinh tế quốc tế của TP. Hồ Chí Minh đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước thềm diễn đàn.

Thông tin về Diễn đàn Kinh tế Mùa thu Tại TP.HCM đã chiếu liên tục tại phố đi bộ Myeongdong, trung tâm Seoul (Hàn Quốc)

Theo thông tin từ ban tổ chức, các video giới thiệu diễn đàn được trình chiếu liên tục từ 6 giờ đến 24 giờ mỗi ngày, với tần suất 100 lượt phát/ngày. Việc quảng bá tại địa điểm tập trung đông dân và du khách quốc tế này nhằm mở rộng khả năng tiếp cận thông tin về sự kiện, đồng thời tăng cường nhận diện hình ảnh TP. Hồ Chí Minh tại thị trường Hàn Quốc.

Hoạt động truyền thông tại Seoul là một trong những điểm nhấn trong chương trình thông tin đối ngoại của Thành phố trước thềm AEF 2026. Thay vì chỉ giới thiệu sự kiện qua các kênh truyền thông trực tuyến, việc sử dụng hệ thống màn hình điện tử tại không gian công cộng giúp thông điệp về diễn đàn tiếp cận trực tiếp hơn với công chúng quốc tế.

Đáng chú ý, Hàn Quốc là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của TP. Hồ Chí Minh. Việc đưa hình ảnh AEF 2026 đến Seoul không chỉ góp phần quảng bá sự kiện mà còn thể hiện nỗ lực chủ động tiếp cận cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tác quốc tế, mở rộng cơ hội kết nối và hợp tác kinh tế.

Thông qua hoạt động này, TP. Hồ Chí Minh hướng đến giới thiệu hình ảnh một đô thị năng động, cởi mở và chủ động hội nhập, đồng thời tăng cường sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với các định hướng phát triển, cơ hội đầu tư và hợp tác của Thành phố.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 có chủ đề tổng thể “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” (The Autumn Economic Forum 2026), với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” (Collaboration in a New Era). Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 29/10/2026 tại TP. Hồ Chí Minh.

AEF 2026 hướng đến thúc đẩy đối thoại, kết nối các đối tác trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều chuyển biến, tập trung vào các vấn đề kinh tế trọng điểm, phát triển bền vững và chuyển đổi số. Diễn đàn cũng là dịp để Thành phố tăng cường trao đổi với các chuyên gia, tổ chức quốc tế, tập đoàn đa quốc gia và nhà đầu tư chiến lược.

Cùng với hoạt động quảng bá tại Seoul, công tác thông tin đối ngoại về AEF 2026 được triển khai trên nhiều kênh truyền thông trong nước và quốc tế trước ngày khai mạc. Việc tăng cường truyền thông tại các trung tâm kinh tế, thương mại quốc tế được kỳ vọng góp phần lan tỏa thông điệp của diễn đàn, nâng cao hình ảnh TP. Hồ Chí Minh và thúc đẩy kết nối với cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu.

Thông qua các hoạt động quảng bá trước sự kiện, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định định hướng tăng cường hội nhập quốc tế, mở rộng hợp tác và tạo thêm cơ hội đối thoại giữa Thành phố với các đối tác trong khu vực và trên thế giới.