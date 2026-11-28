TP. Hồ Chí Minh ban hành quy định mới về quản trị dữ liệu số và chia sẻ dữ liệu công – tư. Ảnh minh họa

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 106/2026/QĐ-UBND quy định việc xây dựng, tạo lập, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung của thành phố, bảo đảm liên thông, kết nối với cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương; phương thức quản trị tiên tiến dựa trên dữ liệu số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); cơ chế chia sẻ dữ liệu công - tư theo hợp đồng khai thác dữ liệu trên địa bàn thành phố.

Quy định có hiệu lực từ 5/12/2026 và chính thức bãi bỏ Quyết định số 30/2026/QĐ-UBND ngày 23/5/2026 liên quan nội dung trên.

Theo Quy định mới, TP. Hồ Chí Minh áp dụng nguyên tắc “Một nguồn dữ liệu chính thức” trong hoạt động quản lý nhà nước, bảo đảm dữ liệu được tạo lập một lần, sử dụng nhiều lần, quản lý tập trung và khai thác phân tán theo thẩm quyền. Thành phố chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình quản lý dựa trên hồ sơ, báo cáo thủ công sang quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu số, dữ liệu thời gian thực và các nền tảng số như Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Bản sao số đô thị (Digital Twin).

Khi sử dụng dữ liệu số, các cơ quan, đơn vị không yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp giấy tờ, dữ liệu đã có trên hệ thống

Đặc biệt, trong giải quyết thủ tục hành chính, các cơ quan nhà nước phải khai thác dữ liệu từ Kho dữ liệu dùng chung thành phố và Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP). Cơ quan tiếp nhận tuyệt đối không yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp lại giấy tờ, dữ liệu đã có trong hệ thống và đã được xác thực hợp pháp. Thành phố cũng đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công chủ động (như thông báo gia hạn giấy phép, lịch tiêm chủng, chính sách an sinh xã hội...)…

Cũng theo quy định, dữ liệu mở được công bố miễn phí trên Cổng dữ liệu thành phố (tại địa chỉ: https://data.hochiminhcity.gov.vn). Tổ chức, cá nhân được tự do sao chép, chia sẻ, kết hợp hoặc sử dụng dữ liệu mở vào các sản phẩm, dịch vụ thương mại và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn, ghi nhận nguồn thông tin.

Các cơ sở dữ liệu dùng chung của TP. Hồ Chí Minh sẽ được đăng tải, cập nhật tại https://data.hochiminhcity.gov.vn. Ảnh: Quang Phương

Đối với cơ chế chia sẻ dữ liệu công - tư theo hợp đồng khai thác dữ liệu, thành phố ban hành danh mục 15 nhóm dữ liệu có giá trị khai thác (như giao thông, quy hoạch, đất đai, môi trường, du lịch, logistics, y tế, giáo dục ở dạng tổng hợp/ẩn danh hóa...). Thành phố thí điểm hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học để phát triển sản phẩm dữ liệu, mô hình AI, cũng như cơ chế đặt hàng doanh nghiệp làm giàu dữ liệu. Các bên tham gia được thỏa thuận cơ chế chia sẻ lợi ích thông qua doanh thu, sản phẩm, quyền sử dụng công nghệ hoặc kết quả nghiên cứu. Đồng thời, thành phố cũng khuyến khích hình thành các tổ chức trung gian dữ liệu và triển khai Sàn dữ liệu thành phố.

Được biết, Quy định không áp dụng đối với dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Nghiêm cấm tuyệt đối việc chia sẻ, giao dịch hay thương mại hóa đối với dữ liệu cá nhân chưa đáp ứng điều kiện xử lý, bí mật kinh doanh, dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng hoặc dữ liệu gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Các tổ chức, cá nhân khai thác dữ liệu không được phép thực hiện hành vi tái nhận diện chủ thể từ dữ liệu đã ẩn danh hóa, hay tự ý dùng dữ liệu nhà nước để huấn luyện mô hình AI ngoài phạm vi phê duyệt. Mọi hoạt động kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu qua AI đều phải được giám sát liên tục, ghi nhật ký truy vết và thực hiện thông qua mạng truyền số liệu chuyên dùng của thành phố.