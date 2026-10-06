TP. Hồ Chí Minh quản lý quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT - Ảnh minh họa metro số 1: Thanh Thủy.

Theo công văn, việc xác định, tạo lập, quản lý và sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đất đai, tài chính, đầu tư công và các quy định pháp luật liên quan. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực đất đai của Thành phố.

Đối với quỹ đất còn người sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, việc tạo lập quỹ đất để thanh toán phải thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đất đai. Việc xác định khu đất trong dự án BT hoặc danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán không thể thay thế cho các trình tự, thủ tục này.

Ngoài ra, công tác tổ chức thực hiện phải căn cứ vào tình trạng pháp lý cụ thể của từng khu đất, xác định rõ quỹ đất do Nhà nước quản lý, quỹ đất thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất và các trường hợp khác theo quy định. Điều này nhằm đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan.

UBND TP. Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng như Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tư pháp và UBND cấp xã nơi có đất, phối hợp chặt chẽ để rà soát toàn bộ quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để hướng dẫn việc xác định căn cứ, điều kiện, thẩm quyền thu hồi đất và thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định.

Cụ thể, Sở Tài chính có trách nhiệm rà soát, tham mưu nguồn kinh phí và cơ chế nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BT ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời, Sở này cũng hướng dẫn, tham mưu việc quản lý, hạch toán, hoàn trả, quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các khoản chi phí liên quan.

Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để rà soát các nội dung thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở đối với quỹ đất dự kiến thanh toán. Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ phối hợp để rà soát vị trí, ranh giới, chức năng sử dụng đất của từng khu đất dự kiến thanh toán với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Tư pháp sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để rà soát các vấn đề pháp lý liên ngành trong quá trình thực hiện, đảm bảo không có sự hiểu lầm hoặc áp dụng sai quy định pháp luật.

UBND các phường, xã nơi có quỹ đất sẽ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai và công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền. Họ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để rà soát nguồn gốc, quá trình quản lý, hiện trạng sử dụng đất, người sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã, đặc khu và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền và tiến độ thực hiện dự án.

Cơ quan được giao chuẩn bị dự án BT sẽ chịu trách nhiệm đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện đối với từng quỹ đất thanh toán, chủ động đôn đốc, phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh. Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc hoặc có nội dung còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan, đơn vị, cơ quan này sẽ tổng hợp đầy đủ hồ sơ, ý kiến và đề xuất phương án xử lý cụ thể, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc quản lý và sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức BT là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng. Điều này không chỉ đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả trong quản lý đất đai mà còn góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng, kinh tế của TP. Hồ Chí Minh trong tương lai.