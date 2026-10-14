TP Hồ Chí Minh: Phường Thông Tây Hội cam kết tạo điều kiện để doanh nghiệp, doanh nhân phát triển

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu chúc mừng.

Đến dự và chúc mừng có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Đào Thị My Thư - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; Nguyễn Thị Kim Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Đỗ Thị Vân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy; Nguyễn Hữu Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND phường; Nguyễn Song Luân - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị cùng đông đảo Hội viên Hội Doanh nghiệp phường.

Việc chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động trụ sở Hội Doanh nghiệp phường Thông Tây Hội (số 512 - 514 - 516 Quang Trung) đánh dấu bước tiến quan trọng của Hội Doanh nghiệp phường Thông Tây Hội, mở ra một không gian mới cho sự kết nối, đồng hành và phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn phường.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường (thứ 2 từ phải qua) và bà Đào Thị My Thư - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường (bìa phải) tặng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chúc mừng Hội Doanh nghiệp phường, đồng thời nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền phường luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, doanh nhân phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển của địa phương và thành phố.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường tiếp tục phát huy vai trò, khai thác triệt để lợi thế để trụ sở Hội không chỉ là một địa điểm làm việc mà còn là nơi khởi đầu cho những ý tưởng mới; là điểm gặp gỡ của những người cùng chí hướng; là nơi kết nối các nguồn lực, mở rộng cơ hội hợp tác và cùng nhau tạo dựng những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng doanh nghiệp.

Các đồng chí lãnh đạo phường cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành.

Việc khánh thành trụ sở Hội Doanh nghiệp phường Thông Tây Hội thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền phường đối với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.