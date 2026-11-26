Ngày 26/11, UBND phường Bình Thạnh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Hồ Chí Minh, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức chính trị - xã hội, Công an và Ban Chỉ huy Quân sự phường tổ chức Ngày hội việc làm lần thứ 2 năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Trưởng phòng Văn hóa Xã hội phường Bình Thạnh.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Trưởng phòng Văn hóa Xã hội phường Bình Thạnh cho biết, ngày hội nhằm tạo điều kiện để người lao động, hội viên phụ nữ, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an và người có hoàn cảnh khó khăn được tư vấn, tiếp cận những công việc phù hợp với năng lực, tay nghề.

Đồng thời, chương trình giúp sinh viên tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng, định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị hành trang tham gia thị trường lao động sau tốt nghiệp.

Ngày hội việc làm phường Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) lần thứ 2 năm 2026 mang đến hơn 700 chỉ tiêu tuyển dụng thuộc gần 50 vị trí.

“Với hơn 700 chỉ tiêu tuyển dụng, ngày hội tạo cơ hội để doanh nghiệp trực tiếp tiếp cận, lựa chọn nguồn nhân lực phù hợp; người lao động có thêm lựa chọn việc làm, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện vai trò đồng hành của chính quyền địa phương với doanh nghiệp và người lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển thị trường lao động bền vững”, bà Ngọc thông tin.