TP Hồ Chí Minh phối hợp quản lý, giữ gìn an ninh biên giới biển

Sau sáp nhập, TP Hồ Chí Minh có đường biên giới trên đất liền dài gần 148 km và trên biển dài hơn 117 km; đồng thời, quản lý vùng biển rộng 14.362 km2. Thành phố có nhiều cửa khẩu, tuyến đường giao thương quốc tế quan trọng. Hoạt động ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Ban chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh với 15 Đảng ủy xã, phường, đặc khu khu vực biên giới biển thành phố góp phần tăng cường sự phối hợp giữa BĐBP Thành phố với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, xây dựng lực lượng BĐBP Thành phố ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị.

Đảng ủy Ban chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh cùng 15 Đảng ủy xã, phường, đặc khu khu vực biên giới biển phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị phối hợp nắm chắc tình hình trên biển, địa bàn biên phòng, cửa khẩu cảng và tình hình trong nhân dân, luôn sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Đảng ủy Ban chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy các xã, phường, đặc khu.

Các bên duy trì thực hiện chế độ nền nếp trao đổi thông tin, tình hình, phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc trên biển, địa bàn biên phòng, cửa khẩu cảng; phối hợp quản lý, huy động nhân lực, tàu thuyền tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, phương án sẵn sàng tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh.

Các đơn vị BĐBP Thành phố phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân Việt Nam không khai thác hải sản ở các vùng biển nước ngoài, không vi phạm các quy định của IUU và chấp hành nghiêm các quy định khi hành nghề trên biển. Cùng với đó, tiếp tục triển khai nhân rộng, thực hiện hiệu quả các mô hình, chương trình, phong trào phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động dân vận, hướng về biên giới, hải đảo; đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng “Ngày Biên phòng toàn dân”, chăm lo tốt chính sách hậu phương Quân đội.

Đảng ủy, Ban chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tại hội nghị.

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban chỉ huy BĐBP Thành phố cho biết: Đây là hội nghị ký kết được tổ chức lần đầu tiên sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức cơ quan quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh”. Đảng ủy Ban chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp chặt chẽ với 15 Đảng ủy xã, phường, đặc khu khu vực biên giới biển Thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp trong thời gian tới; tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp trong chỉ đạo thực hiện công tác biên phòng, cửa khẩu cảng và xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.