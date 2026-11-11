TP. Hồ Chí Minh phê duyệt thí điểm 147 khu đất, mở rộng dư địa phát triển nhà ở thương mại - Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Theo Nghị quyết số 125/NQ-HĐND của HĐND Thành phố, tổng diện tích của 147 khu đất này lên tới hơn 854,28 ha, tương đương khoảng 8,54 triệu m2. Trong đó, diện tích đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích thành đất ở chiếm khoảng 457,34 ha. Đặc biệt, có khoảng 341,51 ha đất trồng lúa dự kiến sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng. Đây là một quỹ đất đáng kể, được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn cung cho thị trường bất động sản đô thị trong bối cảnh nhu cầu nhà ở tại TP. Hồ Chí Minh luôn ở mức cao.

Trong số đó, có 94 khu đất thuộc TP. Hồ Chí Minh trước đây, với tổng diện tích khoảng 589,58 ha; 19 khu đất thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, có quy mô khoảng 124,67 ha; 34 khu đất tại Bình Dương cũ có tổng diện tích khoảng 140,03 ha. Ngoài ra, danh mục còn bao gồm một khu đất quốc phòng.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, việc lựa chọn danh mục này được thực hiện thông qua quá trình rà soát kỹ lưỡng 450 hồ sơ qua ba đợt. Trong số đó, 107 hồ sơ không đáp ứng điều kiện, 24 hồ sơ của doanh nghiệp cổ phần hóa cần tiếp tục rà soát, 68 hồ sơ đã được rút hoặc trả lại, 103 hồ sơ được chuyển sang các đợt tiếp theo và một hồ sơ đã được thông qua trước đó.

Kết quả tính toán cho thấy tổng diện tích đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích sử dụng thành đất ở của 147 khu đất này không vượt giới hạn theo Nghị quyết 171/2024/QH15, vốn quy định mức trần diện tích đất ở của các dự án thí điểm không quá 30% phần diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch.

UBND TP. Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh rằng việc thông qua danh mục 147 khu đất này chỉ là cơ sở để tiếp tục thực hiện các thủ tục theo chương trình thí điểm. Quyết định này không thay thế việc chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận nhà đầu tư, giao đất, cho thuê đất hay cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Các thủ tục liên quan vẫn phải được thực hiện theo quy định pháp luật. Thành phố cũng yêu cầu cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ tiến độ, đảm bảo tính công khai và giao thời hạn hoàn thành cụ thể cho từng dự án.