Trước đó, thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, UBND TP tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, rà soát toàn diện 10.257 cơ sở nhà, đất (CSNĐ), xây dựng phương án xử lý cụ thể với từng nhóm tài sản.

Theo UBND TP, đây là nhiệm vụ có quy mô lớn, tính chất phức tạp, liên quan nhiều cấp, nhiều ngành. Yêu cầu đặt ra không chỉ là bố trí lại trụ sở làm việc, mà phải quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, khai thác hiệu quả từng tài sản công, kiên quyết không để thất thoát, lãng phí nguồn lực nhà nước.

Theo kết quả rà soát, thống kê cập nhật đến ngày 25/9/2026, toàn TP có 10.257 CSNĐ thuộc phạm vi sắp xếp, xử lý. Trong đó, khối cơ quan Đảng 333; khối sở, ban, ngành 947; khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ 93; khối đơn vị sự nghiệp công lập TP 129; khối UBND cấp xã 8.626 cơ sở; và 129 CSNĐ do cơ quan trung ương chuyển giao về địa phương.

Sau khi Ban Thường vụ Thành ủy cơ bản thống nhất với kết quả rà soát, thống kê, nguyên tắc, định hướng, phương án sắp xếp, xử lý; UBND TP ban hành Quyết định 7645/QĐ-UBND. Theo đó, 9.849 cơ sở được giữ lại tiếp tục sử dụng làm trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp; 70 được định hướng chuyển đổi công năng, phục vụ các lĩnh vực thiết yếu; 320 thuộc diện thu hồi (258 cơ sở thuộc TP và 62 do Trung ương chuyển giao về địa phương). Có 12 cơ sở tiếp tục được nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Phương án của TP chuyển từ yêu cầu đơn thuần sắp xếp, bố trí lại trụ sở; sang quản lý, khai thác tài sản công theo hướng có mục tiêu, có đầu mối, có hiệu quả cụ thể. Với các cơ sở không còn nhu cầu sử dụng hoặc dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, TP không để tình trạng tài sản bị bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng không đúng công năng kéo dài. Tùy theo tính chất, vị trí, hiện trạng và quy định pháp luật, các cơ sở được nghiên cứu chuyển đổi công năng, thu hồi để giao đơn vị có chức năng quản lý, khai thác; hoặc đưa vào quản lý quỹ đất phục vụ các mục tiêu phát triển của TP.

Đặc biệt, phương án chuyển đổi công năng 70 CSNĐ sang phục vụ văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ thể hiện định hướng ưu tiên sử dụng tài sản công cho các lĩnh vực thiết yếu, trực tiếp phục vụ người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống, bổ sung nguồn lực cho phát triển đô thị.

Với các CSNĐ thuộc diện thu hồi, TP định hướng tăng cường quản lý tập trung, giao các đơn vị có chức năng tổ chức quản lý, khai thác theo quy định. Đây là giải pháp nhằm khắc phục tình trạng tài sản công phân tán ở nhiều cơ quan, đơn vị, thiếu đầu mối chịu trách nhiệm, đồng thời tạo điều kiện nâng cao hiệu quả sử dụng và giá trị kinh tế của tài sản.

UBND TP giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp tổ chức rà soát, tổng hợp, tham mưu phương án sắp xếp, xử lý. Theo đó, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tiến độ thực hiện và cơ chế kiểm tra, giám sát. Trọng tâm là đẩy nhanh việc bàn giao, tiếp nhận tài sản công dôi dư; hoàn thành các thủ tục pháp lý và ban hành quyết định giao tài sản cho các đơn vị có trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác.

Đối với 129 CSNĐ do Trung ương chuyển giao, TP cũng đã chủ động rà soát, xây dựng phương án xử lý. Trong số 117 cơ sở đã tiếp nhận, có 44 bố trí cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục sử dụng; 7 cơ sở chuyển đổi công năng; 62 cơ sở giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng quản lý, khai thác; 2 cơ sở giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, khai thác; 2 cơ sở tiếp tục được tham mưu phương án xử lý theo quy định. Với 12 cơ sở chưa hoàn tất thủ tục tiếp nhận, TP tiếp tục phối hợp hoàn thành việc bàn giao và xác định phương án xử lý.