Phối cảnh dự án

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 7666/QĐ-UBND về phê duyệt Dự án Quảng trường trung tâm Thành phố và Trung tâm hành chính của thành phố theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Mục tiêu dự án: Hình thành tổ hợp Trung tâm hành chính mới hiện đại, tập trung, đáp ứng yêu cầu bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan; góp phần sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và giảm sự phân tán trụ sở hành chính; sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị, tạo điều kiện tái bố trí, khai thác các trụ sở hiện hữu phục vụ các mục đích công cộng, dịch vụ đô thị phù hợp với quy hoạch. Đồng thời phát triển không gian xanh, không gian công cộng, tạo điểm nhấn kiến trúc và cảnh quan khu vực trung tâm Thủ Thiêm.

Dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm Hành chính thành phố tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang được thi công

Dự án được triển khai tại phường An Khánh, gồm 4 dự án thành phần: Hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực công viên cảnh quan (33,03ha); Trung tâm hành chính thành phố (tổng diện tích đất của dự án là 78.362,72 m2; tổng diện tích sàn xây dựng là 389.100 m2); Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn (sức chứa dự kiến khoảng 2.000 chỗ) và Quảng trường trung tâm thành phố (quy mô sử dụng đất: 119.000m2; Quảng trường trung tâm dự kiến sức chứa khoảng 268.000 người đối với các sự kiện lễ hội chính trị và sức chứa khoảng 500.000 người đối với các lễ hội văn hóa).

Tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 46,72ha. Tổng mức đầu tư dự kiến của toàn dự án là 29.616 tỷ đồng.

Thời gian xây dựng dự kiến từ năm 2026 đến năm 2028 (bao gồm cả thời gian nhà đầu tư đã triển khai trước thời điểm ký kết hợp đồng BT). Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn. Việc thanh toán theo hợp đồng BT dự kiến kết hợp quỹ đất và ngân sách thành phố theo quy định.