TP Hồ Chí Minh phê duyệt đấu giá quyền khai thác Công viên Thùy Vân

Công viên Thùy Vân tại phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh.

Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh vừa thông tin, UBND thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng Công viên Thùy Vân, phường Vũng Tàu, theo phương thức cho thuê quyền khai thác thông qua đấu giá công khai.

Theo đề án, phạm vi khai thác gồm một phần bãi cát rộng 6.900 m², khu vực mặt nước ven bờ rộng 25.000 m²; tầng nổi của 6 trạm dịch vụ công cộng và nhà ngắm biển có tổng diện tích 3.165 m².

Bên cạnh đó, hai bãi giữ xe với tổng diện tích 5.000 m² cũng được đưa vào phương án khai thác. Công viên còn bố trí 10 điểm cho thuê xe đạp, xe đạp điện, xe máy; 60 quầy kinh doanh dịch vụ cùng các vị trí lắp đặt màn hình LED phục vụ quảng cáo.

Đáng chú ý, khu vực quảng trường tháp Tam Thắng rộng khoảng 8.621 m² và khu ẩm thực theo quy hoạch rộng 8.547 m² cũng nằm trong danh mục khai thác để tổ chức các sự kiện văn hóa, xã hội có mục đích thương mại.

Các dịch vụ cho thuê chỗ ngồi, ăn uống và thể thao biển được định hướng tổ chức phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân, du khách.

Theo phương án được phê duyệt, đơn vị trúng đấu giá được thuê quyền khai thác trong thời hạn 10 năm. Tuy nhiên, đi cùng quyền khai thác kinh doanh là trách nhiệm quản lý, chăm sóc, duy tu và bảo trì toàn bộ Công viên Thùy Vân có diện tích khoảng 20,7 ha.

Đơn vị thuê phải tự bố trí kinh phí bảo trì, bảo dưỡng; đồng thời bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn bãi biển và thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Về nghĩa vụ tài chính, tiền thuê quyền khai thác từ năm thứ hai đến năm thứ mười tăng 3% mỗi năm.

Một nội dung đáng chú ý khác là yêu cầu bảo đảm quyền tiếp cận không gian công cộng của người dân và du khách.

Theo đó, việc khai thác phải giữ đúng tính chất công viên công cộng ven biển, không thương mại hóa quyền tiếp cận không gian công cộng và không thu tiền đối với nhu cầu sử dụng chung của cộng đồng.

Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ phải tuân thủ quy hoạch, phương án kiến trúc được duyệt. Đơn vị khai thác không được tự ý xây dựng thêm công trình trong công viên và trên bờ biển.

Việc tổ chức đấu giá quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng Công viên Thùy Vân được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, đồng thời phát triển các hoạt động dịch vụ, thương mại, du lịch tại khu vực Bãi Sau.