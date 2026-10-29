TP Hồ Chí Minh phát triển với 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh

Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm được xác lập gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố với diện tíchhơn 6.772km², gồm 167 xã, phường và đặc khu Côn Đảo. TP Hồ Chí Minh hướng tới trở thành đô thị toàn cầu, hiện đại, thông minh, năng động và sáng tạo; lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển.

Quy hoạch dự báo dân số TP Hồ Chí Minh đạt khoảng 18 triệu người vào năm 2030, 25 triệu người vào năm 2045 và 27 triệu người vào năm 2050, bao gồm dân số thường trú, tạm trú trên 6 tháng và dân số quy đổi. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 10%/năm đến năm 2030, quy mô GRDP đạt khoảng 200-225 tỷ USD. Kinh tế số được định hướng chiếm 40% GRDP vào năm 2030 và 60% vào năm 2035. Với tầm nhìn 100 năm, TP Hồ Chí Minh hướng tới sánh ngang các đô thị hàng đầu thế giới.

Đặc biệt, Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm định hướng thành phố phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, với 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển, gắn với giao thông công cộng và bảo vệ hệ sinh thái.

Một góc đô thị hiện đại của TP Hồ Chí Minh. Ảnh: HẢI TRIỀU

Trong đó, 5 cực động lực gồm: Lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế; đổi mới sáng tạo phía Đông; công nghiệp, công nghệ cao và logistics phía Bắc; cảng biển, thương mại tự do, logistics quốc tế và năng lượng phía Nam; đô thị, giáo dục và y tế phía Tây.

5 trung tâm vệ tinh gồm: Côn Đảo, Long Hải - Hồ Tràm, Hóc Môn - Củ Chi, Bàu Bàng, Tân Uyên - Bắc Tân Uyên, có vai trò bổ trợ các cực động lực, góp phần phân bố hợp lý dân cư, việc làm, dịch vụ và hạ tầng, giảm áp lực cho khu vực lõi.

5 hệ liên kết chiến lược gồm: Bắc - Nam liên kết từ cửa khẩu đến không gian biển, kinh tế lục địa đến kinh tế đại dương; Đông - Tây liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long với Đông Nam Bộ; liên kết công nghiệp - sản xuất - logistics đa phương thức, tối ưu chuỗi cung ứng; hạ tầng đô thị đa tầng là xương sống phát triển đô thị và tái phân bố dân cư; liên kết xanh - xanh dương (sông Sài Gòn - sông Đồng Nai là trục trung tâm) là không gian sinh thái nền của thành phố đảm bảo phát triển bền vững.

Đối với 10 vùng quản trị phát triển, quy hoạch đề xuất các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật và xã hội dựa trên chức năng chủ đạo, điều kiện đất đai, hạ tầng, môi trường, bản sắc và yêu cầu kiểm soát phát triển. Đây là cơ sở quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch phù hợp với đặc thù từng khu vực.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, quy hoạch tạo lập hệ thống không gian thống nhất, đa cực, giúp nâng cao chất lượng sống, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và năng lực cạnh tranh của thành phố trong khu vực; đồng thời làm cơ sở phân bổ nguồn lực, xác định ưu tiên đầu tư và quản lý phát triển lãnh thổ bền vững.

Để thực hiện các mục tiêu, quy hoạch xác định nhiệm vụ xây dựng thể chế phát triển vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, triển khai các cơ chế đặc thù theo Luật Phát triển đô thị; đa dạng hóa nguồn lực thông qua hợp tác công - tư, tài chính đô thị và khai thác hiệu quả giá trị đất đai.