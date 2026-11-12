TP. Hồ Chí Minh: Phát triển sản phẩm mới, nâng cao giá trị du lịch

Du lịch TP. Hồ Chí Minh ghi nhận sự chuyển biến tích cực khi doanh thu tăng nhanh hơn lượng khách, cho thấy tiềm năng phát triển những sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, từng bước chuyển từ tăng trưởng theo quy mô sang nâng cao hiệu quả kinh tế trên mỗi lượt khách.

Ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh tập trung phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, khai thác mùa cao điểm cuối năm

Theo Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, trong 10 tháng đầu năm 2026, thành phố đón hơn 9,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 37% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt hơn 307.000 tỷ đồng, tăng gần 38%.

Kết quả này cho thấy thị trường quốc tế tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng. Những loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm (MICE), nghỉ dưỡng, mua sắm, ẩm thực, du thuyền và tham quan bằng trực thăng góp phần đa dạng hóa trải nghiệm, gia tăng chi tiêu của du khách.

Sở Du lịch xác định hai tháng cuối năm là giai đoạn quan trọng để hoàn thành mục tiêu đón 11 triệu lượt khách quốc tế, đạt tổng thu du lịch 330.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Để khai thác mùa cao điểm, thành phố ưu tiên thu hút khách từ những thị trường có kết nối hàng không thuận lợi, khả năng chi tiêu cao như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia; đồng thời phối hợp với doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không mở rộng thị trường khách đoàn, khách du lịch tàu biển.

Đối với thị trường nội địa, ngành du lịch tập trung triển khai chương trình kích cầu dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2027, kết nối dịch vụ lữ hành, lưu trú, vận chuyển, mua sắm để xây dựng những gói sản phẩm hấp dẫn.

Song song đó, thành phố ưu tiên phát triển du lịch đường thủy, du lịch đêm, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và dịch vụ cao cấp, hướng tới kéo dài thời gian lưu trú, nâng cao giá trị kinh tế từ mỗi lượt khách.

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh liên kết điểm đến, đa dạng hóa trải nghiệm du lịch

Một trong những định hướng trọng tâm của TP. Hồ Chí Minh là chuyển sức hút từ các sự kiện văn hóa, thể thao, đối ngoại thành nhu cầu du lịch và doanh thu dịch vụ thực tế.

Theo Sở Du lịch, thành phố triển khai Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 “Vibrant HCMC”, kết nối hoạt động du lịch với thương mại, văn hóa, giải trí và tiêu dùng.

Trong đó, Tuần lễ Du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 6, dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến 12/12, được định hướng lan tỏa đến 168 xã, phường, đặc khu, gắn với những chương trình trải nghiệm, mua sắm, ẩm thực và ưu đãi dịch vụ.

Đáng chú ý, không gian phát triển sau hợp nhất mở ra điều kiện xây dựng những hành trình kết nối khu vực trung tâm với Bình Dương, Cần Giờ, Vũng Tàu và Côn Đảo, kết hợp trải nghiệm đô thị, công nghiệp, sông nước, nghỉ dưỡng biển và hải đảo.

Các tuyến du lịch đa điểm đến, nhiều ngày được kỳ vọng kéo dài thời gian lưu trú, phân bổ nguồn thu đến nhiều địa bàn. Thành phố đồng thời tăng cường liên kết với các tỉnh Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, phát huy vai trò đầu mối tiếp nhận và phân phối khách đến khu vực phía Nam.

Cùng với quảng bá thương hiệu “Vibrant Ho Chi Minh City”, ngành du lịch chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ, niêm yết giá và vệ sinh môi trường tại các điểm đến.

Theo định hướng của Sở Du lịch, hiệu quả kinh tế là yêu cầu xuyên suốt trong hoạt động xúc tiến, hướng tới chuyển hóa sức hút của sự kiện thành nhu cầu lưu trú, chi tiêu và doanh thu thực tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố.