TP. Hồ Chí Minh: Phát triển OCOP, xây dựng thương hiệu nông sản

Hội nghị do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong và Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết cùng đại diện lãnh đạo UBND Thành phố, Ban Tuyên giáo và Hội Nông dân Thành phố đồng chủ trì.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong phát biểu. Ảnh: Tịnh Hà

Tại hội nghị, Hội Nông dân Thành phố cho biết đã ghi nhận hơn 100 ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên tại các xã, phường, đặc khu. Những nội dung thuộc thẩm quyền đã được chỉ đạo xử lý; các vấn đề khác được phân loại, chuyển cơ quan chức năng xem xét. Một số chính sách đã ban hành nhưng cần hướng dẫn cụ thể để nông dân tiếp cận cũng được các sở, ngành tiếp thu.

Các ý kiến tập trung vào tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ nông sản và phát triển các mô hình nông nghiệp đa giá trị. Trong đó, đại biểu đề xuất Thành phố khảo sát, xây dựng mô hình thí điểm nông nghiệp đa giá trị gắn với du lịch sinh thái cộng đồng tại xã Bình Mỹ giai đoạn 2027 - 2031; đồng thời hướng dẫn sử dụng đất đa mục đích, đầu tư công trình phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản và du lịch trải nghiệm. Việc kết nối các chương trình khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, OCOP, đào tạo, xúc tiến thương mại và tín dụng cũng được kiến nghị quan tâm.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường phát biểu. Ảnh: Tịnh Hà

Đại diện Sở Du lịch cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương hỗ trợ phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái đối với những mô hình bảo đảm điều kiện pháp lý; tập trung hướng dẫn xây dựng sản phẩm, kết nối doanh nghiệp lữ hành, đào tạo nhân lực, quảng bá và chuyển đổi số. Sở Nông nghiệp và Môi trường đang chủ trì tham mưu các nội dung liên quan đến thí điểm mô hình du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị Thành phố quan tâm hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng thương hiệu nông sản thông qua hỗ trợ chi phí kiểm nghiệm, bao bì, nhãn mác, mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc và hoàn thiện hồ sơ công nhận sản phẩm. Các đại biểu cũng kiến nghị hỗ trợ nhân lực, phần mềm, thiết bị thông minh để duy trì mã số vùng trồng; tạo điều kiện tiếp cận vốn ưu đãi phát triển vùng nguyên liệu, chế biến sâu và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tịnh Hà

Trong lĩnh vực thủy sản, đại biểu kiến nghị hỗ trợ ngư dân nâng cấp tàu cá, kết nối sản xuất với tiêu thụ, tăng cường quản lý ngư trường. Đồng thời, cần quan tâm chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân khó khăn, ngư dân và hướng dẫn về bảo hiểm nông nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh Đỗ Ngọc Huy nhấn mạnh, dù chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế Thành phố, nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường, hình thành vành đai xanh, cung cấp thực phẩm an toàn, tạo sinh kế cho người dân nông thôn, đồng thời phát triển du lịch sinh thái và kinh tế tuần hoàn.

Thời gian qua, nhiều nông dân đã chủ động ứng dụng công nghệ vào sản xuất, từ nhà màng, hệ thống tưới tiết kiệm, cảm biến thông minh đến cơ giới hóa, bảo quản lạnh, chế biến sâu và kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử. Cùng với đó, liên kết sản xuất với tiêu thụ, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, duy trì mã số vùng trồng, phát triển nhãn hiệu tập thể và sản phẩm OCOP là những hướng đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của nông sản Thành phố.