Tham dự tọa đàm có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: PGS, TS Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; GS, TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh (đứng) phát biểu tại tọa đàm.

Phát triển khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt. Vùng lõi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo được hình thành tại khu vực trung tâm phường Bình Dương với khoảng 220 ha và định hướng mở rộng thêm khoảng 103 ha. Đây là nơi tập trung các trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ, đào tạo, thử nghiệm, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ…

Các tham luận trực tiếp và gửi về tọa đàm góp phần làm rõ cơ sở khoa học, thực tiễn và những vấn đề đặt ra trong xây dựng mô hình khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của TP Hồ Chí Minh. Các tham luận cũng làm rõ mục tiêu mô hình, tổ chức không gian liên kết đa cực, cơ chế quản trị, nguồn lực, nhân lực chất lượng cao; đồng thời nhận diện những điểm nghẽn và điều kiện triển khai. Đây là những luận cứ quan trọng để thành phố tiếp thu, lựa chọn mô hình và xây dựng chính sách khả thi.

Các chuyên gia phát biểu tham luận.

Để chuyển kết quả nghiên cứu thành mô hình phát triển, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh nhấn mạnh: Khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một khu chức năng, dự án hạ tầng đô thị và là hệ sinh thái liên kết nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và đời sống đô thị; lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của TP Hồ Chí Minh. Khu đô thị khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo cần phát triển theo mô hình tích hợp, có nhiều phân khu chức năng phù hợp theo định hướng, mục tiêu hoạt động.

Quang cảnh tọa đàm.

Theo đồng chí Võ Văn Minh, sau tọa đàm, các cơ quan, đơn vị cần chuyển thành 3 sản phẩm: Hồ sơ dự thảo nghị quyết được hoàn thiện, có giải trình tiếp thu; định hướng mô hình và không gian phát triển phù hợp quy hoạch; kế hoạch triển khai rõ nhiệm vụ, đầu mối, tiến độ và kết quả. HĐND Thành phố sẽ xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền trên cơ sở hồ sơ bảo đảm chất lượng, tính pháp lý, khả thi và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Thành công của mô hình này phải được chứng minh bằng năng lực công nghệ, sản phẩm thương mại hóa và giá trị thực chất mang lại cho doanh nghiệp, người dân và thành phố.