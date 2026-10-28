TP Hồ Chí Minh: Phát triển lực lượng thanh niên xung phong gắn với đô thị đặc biệt

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung tham luận những vấn đề trọng tâm như: Chức năng, nhiệm vụ giữ gìn trật tự đô thị, bảo vệ môi trường của Lực lượng TNXP TP Hồ Chí Minh, phát triển nguồn nhân lực TNXP, phát triển mô hình TNXP số, vận động thanh niên tham gia các hoạt động của lực lượng TNXP… Một số tham luận đi sâu về cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng dịch vụ công, tổ chức bộ máy, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với Lực lượng TNXP Thành phố.

Theo các chuyên gia, trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Lực lượng TNXP TP Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò là một bộ phận đặc thù trong hệ thống chính trị của thành phố, gắn bó với những nhiệm vụ khó khăn, mới và cấp thiết do Thành ủy, UBND Thành phố giao phó. Bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng với yêu cầu xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị đặc biệt hiện đại, văn minh, thông minh và phát triển bền vững, công tác quản trị đô thị, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo các nhóm yếu thế và ứng dụng khoa học công nghệ ngày càng đặt ra những yêu cầu cao hơn.

Toàn cảnh hội thảo.

Đề án “Phát triển Lực lượng TNXP TP Hồ Chí Minh gắn với yêu cầu quản trị, phát triển đô thị đặc biệt TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” hướng đến việc xác định tầm nhìn phát triển dài hạn cho lực lượng đặc thù này. Theo các chuyên gia, hiện nay, những lĩnh vực phù hợp với lợi thế của Lực lượng TNXP Thành phố như: Chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, hỗ trợ giao thông công cộng, an sinh xã hội và chăm sóc người cao tuổi, đào tạo nghề - giải quyết việc làm, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, ứng phó tình huống khẩn cấp...

Đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP Hồ Chí Minh cho biết: Trong bối cảnh phát triển mới, Lực lượng TNXP Thành phố nhận thức sâu sắc việc tự đổi mới, sắp xếp, nâng cao năng lực tổ chức và hoạt động là đòi hỏi tất yếu, vừa là sứ mệnh, vừa là cơ hội để đơn vị tiếp tục khẳng định giá trị truyền thống gắn liền với yêu cầu phát triển hiện đại. Việc nghiên cứu, đánh giá toàn diện thực trạng tổ chức và hoạt động của Lực lượng TNXP Thành phố nhằm xác định hướng phát triển phù hợp trong thời gian tới là yêu cầu khách quan và cần thiết. Qua đó, phát huy hiệu quả những giá trị truyền thống, đồng thời tạo động lực mới để Lực lượng TNXP Thành phố tiếp tục phục vụ hiệu quả người dân, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của thành phố.