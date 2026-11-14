TP. Hồ Chí Minh: Phát triển hệ thống cây xanh theo hướng hiện đại, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu

Hệ thống cây xanh trước một trường học trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú. Ảnh: Quang Phương

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 7554/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án phát triển cây xanh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Đề án xác định cây xanh, công viên, rừng và mặt nước là bộ phận cốt lõi của hệ thống hạ tầng sinh thái và không gian phát triển của thành phố, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Trong giai đoạn 2026-2030, TP. Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu: Về phát triển công viên và mảng xanh công cộng: Phấn đấu nâng diện tích đất công viên công cộng bình quân đầu người từ mức 0,8 m2/người (năm 2026) lên đạt 1m2/người vào năm 2030. Đồng thời, thành phố sẽ phát triển tăng thêm khoảng 10ha mảng xanh công cộng (bình quân 2 ha/năm) và trồng mới, cải tạo khoảng 30.000 cây xanh công cộng trên toàn địa bàn (bình quân 6.000 cây/năm).

Rừng đước tại khu vực địa bàn phường Tân Hải. Ảnh: Quang Phương

Về trồng cây phân tán và phát triển rừng: TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trồng mới 1.413.100 cây phân tán. Trong đó, nguồn ngân sách nhà nước thực hiện 65.100 cây và huy động từ nguồn lực xã hội hóa lên tới 1.348.000 cây gắn với phong trào "Thành phố muôn sắc hoa" và "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, thành phố sẽ trồng mới và phục hồi 447,76 ha rừng (gồm 167,76 ha trồng rừng phòng hộ và 280 ha khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên), đồng thời quản lý, bảo vệ chặt chẽ 81.303,16 ha rừng và đất lâm nghiệp hiện hữu.

Tổng kinh phí dự kiến dành riêng cho công tác trồng rừng và trồng cây phân tán giai đoạn 2026-2030 là hơn 115,74 tỷ đồng (trong đó trồng rừng chiếm hơn 110,37 tỷ đồng từ nguồn tiền trồng rừng thay thế, trồng cây phân tán hơn 5,36 tỷ đồng). Đối với các dự án phát triển công viên và cây xanh công cộng, Thành phố sẽ bố trí vốn theo từng dự án được phê duyệt, đồng thời đẩy mạnh phương thức đối tác công tư (PPP) và xã hội hóa.

Rừng ngập mặn Cần Giờ

Để đảm bảo tính bền vững, Đề án đưa ra 8 nhóm giải pháp đồng bộ từ quy hoạch, cơ chế chính sách, kỹ thuật giống đến chăm sóc và giám sát. Điểm nhấn đáng chú ý là việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. TP. Hồ Chí Minh sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu GIS dùng chung, ứng dụng công nghệ IoT, thiết bị bay không người lái (drone), ảnh viễn thám và trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát sinh trưởng, cảnh báo nguy cơ cây gãy đổ trước mùa mưa bão và theo dõi biến động không gian xanh…

UBND thành phố phân công Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì mảng cây lâm nghiệp và trồng rừng; Sở Xây dựng chủ trì phát triển công viên và cây xanh đô thị; Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm định hướng không gian và quỹ đất xanh. Thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương thống nhất công tác đối soát dữ liệu giữa các đơn vị, bảo đảm mỗi cây xanh trồng mới chỉ được ghi nhận một lần, tránh trùng lặp số liệu, hướng tới một chương trình phát triển xanh thực chất và hiệu quả.