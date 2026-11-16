TP. Hồ Chí Minh: Phát triển du lịch thể thao từ Đại hội Thể thao toàn quốc

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh Lê Trương Hiền Hòa, hiện có 40 cơ sở lưu trú đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ đoàn dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với chính sách ưu đãi giá phòng, dịch vụ đi kèm.

Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh Lê Trương Hiền Hòa

Ngành du lịch đã thiết lập đầu mối tiếp nhận nhu cầu, rà soát số lượng thành viên, thời gian lưu trú, địa điểm thi đấu để giới thiệu cơ sở phù hợp. Việc bố trí dịch vụ theo đặc điểm từng đoàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho vận động viên, huấn luyện viên trong quá trình tập luyện, thi đấu.

Cùng với lưu trú, Sở Du lịch phối hợp chính quyền địa phương, đơn vị liên quan bảo đảm điều kiện dịch vụ, an ninh, an toàn; kết nối doanh nghiệp vận tải xây dựng phương án đưa đón giữa nơi lưu trú và địa điểm thi đấu.

Một số đơn vị dự kiến áp dụng chính sách giảm giá dịch vụ thông qua mã ưu đãi riêng. Đối với vận chuyển hàng không, Sở Du lịch đã có văn bản đề nghị các hãng nghiên cứu hỗ trợ giá vé, hành lý và vận chuyển thiết bị thể thao.

Chính sách cụ thể phụ thuộc điều kiện từng hãng. Ngành du lịch tiếp tục tổng hợp, cập nhật thông tin để hỗ trợ các đoàn lựa chọn phương án phù hợp.

Bên cạnh công tác hậu cần, ngành du lịch phối hợp doanh nghiệp lữ hành thiết kế chương trình tham quan linh hoạt theo thời lượng nửa ngày hoặc một ngày, phù hợp lịch thi đấu, tập luyện và thời gian lưu trú.

Đáng chú ý, ngành du lịch đã xây dựng kế hoạch tổ chức sáu chương trình tham quan dành cho đại biểu trong thời gian diễn ra Đại hội. Một số doanh nghiệp đề xuất miễn phí hoặc ưu đãi dịch vụ theo điều kiện, đối tượng tham gia.

Sở Du lịch cũng phối hợp đơn vị văn hóa, bảo tàng, điểm đến giới thiệu chương trình nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm, giúp đại biểu, vận động viên và du khách có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, văn hóa, ẩm thực thành phố.

Việc kết nối lưu trú, vận chuyển với tham quan không chỉ phục vụ nhu cầu của từng đoàn mà còn góp phần quảng bá hình ảnh TP. Hồ Chí Minh thông qua những trải nghiệm trực tiếp trong thời gian diễn ra Đại hội.

Không chỉ là sự kiện thể thao quy mô quốc gia, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X còn tạo cơ hội để TP. Hồ Chí Minh phát huy năng lực tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ và giới thiệu những sản phẩm du lịch đặc trưng.

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Lê Trương Hiền Hòa, sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển du lịch, thể thao của thành phố được mở rộng, tạo điều kiện nghiên cứu những hoạt động gắn với đặc điểm tự nhiên, văn hóa từng địa bàn.

TP. Hồ Chí Minh hướng tới phát triển du lịch thể thao gắn với trải nghiệm thiên nhiên, phát huy tiềm năng rừng ngập mặn Cần Giờ và những điểm đến đặc trưng

Trong đó, Cần Giờ có tiềm năng phát triển hoạt động đạp xe, đi bộ khám phá thiên nhiên, trải nghiệm hệ sinh thái rừng ngập mặn. Côn Đảo có điều kiện khai thác hoạt động bơi, lặn, chạy bộ kết hợp trải nghiệm biển đảo.

Đây là những hướng phát triển cần tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp nhằm hình thành sản phẩm du lịch thể thao có sức hấp dẫn, phát huy lợi thế riêng của từng địa phương.

Bên cạnh Đại hội Thể thao toàn quốc, những giải chạy, giải vô địch và hoạt động thể thao cộng đồng cũng có khả năng trở thành sản phẩm du lịch nếu được tổ chức, kết nối hiệu quả với dịch vụ lưu trú, vận chuyển, ẩm thực và tham quan.

Để khai thác tiềm năng này, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp du lịch, đơn vị tổ chức sự kiện và chính quyền địa phương giữ vai trò quan trọng. Trong đó, cần chú trọng xây dựng hành trình phù hợp, cung cấp thông tin rõ ràng, bảo đảm chất lượng dịch vụ và điều kiện tham gia.

Kinh nghiệm phục vụ Đại hội cũng là cơ sở để ngành du lịch tiếp tục nghiên cứu phát triển những chương trình trải nghiệm gắn với sự kiện thể thao, mở rộng khả năng thu hút du khách đến TP. Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, công tác quảng bá được triển khai thông qua hệ thống cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, điểm tham quan và đơn vị cung cấp dịch vụ, giúp khách tham dự Đại hội tiếp cận thông tin về điểm đến, lựa chọn hoạt động phù hợp.

Từ việc bảo đảm hậu cần cho một sự kiện quy mô lớn, ngành du lịch hướng đến duy trì kết nối với doanh nghiệp, phát huy hiệu quả nguồn lực đã huy động để từng bước phát triển sản phẩm du lịch thể thao lâu dài.

Qua đó, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X không chỉ là dịp giới thiệu hình ảnh thành phố mà còn mở thêm cơ hội khai thác tiềm năng du lịch gắn với thể thao, văn hóa và thiên nhiên.