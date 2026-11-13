TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch công nghiệp từ thế mạnh sản xuất

Đại diện UBND phường An Phú thực hiện nghi thức ra mắt sản phẩm du lịch “An Phú – Nhịp đập công nghiệp, dòng chảy tương lai” ngày 13/12.

Ngày 13/12, phường An Phú, TP Hồ Chí Minh ra mắt sản phẩm du lịch “An Phú – Nhịp đập công nghiệp, dòng chảy tương lai”, giới thiệu hướng khai thác hoạt động sản xuất, không gian nhà máy và câu chuyện phát triển công nghiệp để xây dựng trải nghiệm mới.

Sản phẩm hướng đến phát huy thế mạnh công nghiệp của địa phương, kết nối chính quyền, doanh nghiệp sản xuất, chuyên gia và các đơn vị lữ hành. Từ những nhà máy, cơ sở sản xuất đang hoạt động, An Phú tìm kiếm khả năng hình thành các chuyến tham quan chuyên đề, giúp du khách hiểu thêm về diện mạo kinh tế và đời sống địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Luật, Phó Chủ tịch UBND phường An Phú, TP Hồ Chí Minh cho biết, địa phương mong muốn khai thác thế mạnh công nghiệp để phát triển sản phẩm du lịch, giới thiệu diện mạo địa phương đến du khách. Sự phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp sản xuất và đơn vị lữ hành sẽ giúp xây dựng chương trình phù hợp từng nhóm khách. Địa phương hướng đến kết nối tham quan với giáo dục, trải nghiệm và tìm hiểu môi trường đầu tư. Quá trình triển khai cần chú trọng an toàn, chất lượng dịch vụ, bảo đảm hoạt động sản xuất và tạo thêm cơ hội cho cộng đồng dân cư.

Dưới góc độ doanh nghiệp du lịch, bà Phan Yến Ly, Phó Giám đốc Công ty du lịch Chim Cánh Cụt, cho biết không phải phường, xã nào cũng có lợi thế nổi bật về di tích lịch sử, văn hóa hay cảnh quan thiên nhiên. Điều quan trọng là nghiên cứu để tìm ra hướng phát triển phù hợp với tài nguyên và điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Hoạt động sản xuất công nghiệp mở ra hướng xây dựng các chương trình tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu nghề nghiệp.

Theo đó, quá trình khảo sát tại phường An Phú, cùng sự nỗ lực của chính quyền địa phương, bộ phận văn hóa – xã hội, chuyên gia và doanh nghiệp lữ hành đã gợi mở khả năng phát triển du lịch từ thế mạnh công nghiệp. Sự hiện diện của khu công nghiệp VSIP cùng các nhà máy, cơ sở sản xuất là chất liệu để thiết kế chương trình có nội dung riêng, hướng tới những nhóm khách cụ thể.

Bà Yến Ly cho biết, các chuyến tham quan xưởng, nhà máy có thể được thiết kế thành tour chuyên đề dành cho học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó là chương trình phục vụ khách trong và ngoài nước muốn tìm hiểu hoạt động công nghiệp, môi trường sản xuất và cơ hội đầu tư tại TP Hồ Chí Minh. Với nhóm học sinh, sinh viên, chuyến đi có thể gắn với tìm hiểu nghề nghiệp, quy trình sản xuất và ứng dụng công nghệ. Với khách quan tâm đầu tư, chương trình có thể chú trọng câu chuyện phát triển doanh nghiệp, môi trường kinh doanh và khả năng kết nối đối tác. Đây là những hướng thiết kế cần tiếp tục được cụ thể hóa cùng các đơn vị tham gia.

“Để đưa khách vào không gian sản xuất, doanh nghiệp và đơn vị lữ hành cần thống nhất phạm vi tham quan, thời gian, quy mô đoàn và nội dung thuyết minh. Việc tổ chức phải phù hợp điều kiện vận hành của nhà máy, bảo đảm an toàn và không ảnh hưởng hoạt động sản xuất. Chất lượng trải nghiệm phụ thuộc vào khả năng chuyển những thông tin chuyên môn thành câu chuyện dễ hiểu, phù hợp từng nhóm khách”, bà Ly cho biết thêm.

Các đơn vị, doanh nghiệp tham quan nhà máy sản xuất nước tại Tổng Công ty nước - Môi trường Bình Dương.

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, hướng phát triển du lịch tại phường An Phú đang bổ sung một lựa chọn cho hệ thống sản phẩm du lịch đặc trưng của các địa phương tại Thành phố. Trước đó, phường Tân Định đã giới thiệu tour “Dấu ấn Tân Định”, phường Xuân Hòa có chương trình “Xuân Hòa – Dáng xưa trong phố mới”, còn phường Bình Tây phát triển sản phẩm “Chạm vào dấu xưa”. Các chương trình khai thác giá trị kiến trúc, lịch sử, văn hóa và đời sống đô thị, góp phần làm phong phú trải nghiệm du lịch đặc trưng tại TP Hồ Chí Minh.

Đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, những sản phẩm này được giới thiệu phục vụ mùa du lịch cuối năm 2025, đầu năm 2026. Việc tiếp tục hoàn thiện các tuyến tham quan sẵn có, đồng thời nghiên cứu sản phẩm mới như du lịch công nghiệp, mở thêm khả năng xây dựng chương trình kích cầu phù hợp từng phân khúc khách.

Ngoài ra, Thành phố xác định mỗi xã, phường, đặc khu cần có sản phẩm đặc trưng, đồng thời tăng cường truyền thông, quảng bá và liên kết giữa các địa phương. Ngành du lịch tập trung nâng cao chất lượng, đa dạng hóa trải nghiệm trên các hướng du lịch nội đô, du lịch khu công nghiệp và nghỉ dưỡng biển; qua đó đáp ứng thị hiếu, kéo dài thời gian lưu trú và tăng sức hấp dẫn của điểm đến.