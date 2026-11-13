TP. Hồ Chí Minh phát triển công nghiệp văn hóa, hình thành ít nhất 5 thương hiệu quốc gia

Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh cho biết, thời gian tới, Thành phố không phát triển dàn trải toàn bộ các lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Thành phố căn cứ vào quy mô thị trường, năng lực doanh nghiệp, nguồn nhân lực, hạ tầng và lợi thế cạnh tranh để lựa chọn các lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, hình thành sản phẩm đặc trưng và lan tỏa sang các ngành kinh tế khác.

Giai đoạn 2026 - 2030, Thành phố tập trung phát triển 5 lĩnh vực ưu tiên: Điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, du lịch văn hóa và xuất bản. Trong đó, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn và du lịch văn hóa là các lĩnh vực có khả năng tạo thương hiệu và sức lan tỏa lớn; quảng cáo và xuất bản là nhóm có khả năng tăng trưởng nhanh.

TP. Hồ Chí Minh phấn đấu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7,2% GRDP, tăng trưởng bình quân khoảng 12%/năm, hình thành ít nhất 5 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa. Trước mắt, Thành phố tập trung triển khai các dự án dẫn dắt: phát triển hệ sinh thái biểu diễn nghệ thuật lấy Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ làm hạt nhân; Lễ hội Ánh sáng TP. Hồ Chí Minh; xây dựng TP. Hồ Chí Minh thành Trung tâm Âm nhạc và Sự kiện quốc tế.

Những năm qua, công nghiệp văn hóa đã trở thành một khu vực kinh tế tăng trưởng năng động của Thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 17.670 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, chiếm 7,74% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn, tạo việc làm cho khoảng 97.000 lao động.

Tỷ trọng đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa vào GRDP Thành phố tăng từ 3,54% năm 2020 lên khoảng 5,7% vào cuối năm 2025, tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 14%/năm. Các số liệu này cho thấy công nghiệp văn hóa đã vượt ra ngoài phạm vi hoạt động văn hóa đơn thuần, đang hình thành một khu vực kinh tế có quy mô đáng kể.

Trong đó, điện ảnh là lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh nổi bật. Doanh thu điện ảnh của TP. Hồ Chí Minh ước khoảng 500 triệu USD/năm (tương đương 12.950 tỷ đồng), đóng góp khoảng 0,43% GRDP và chiếm khoảng 40% thị phần điện ảnh cả nước.

Nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc và sự kiện ngày càng chuyên nghiệp, kết hợp nghệ thuật với công nghệ, truyền thông và thương mại. Chuỗi giá trị của lĩnh vực này đã mở rộng từ bán vé, tài trợ, quảng cáo, bản quyền đến phân phối nội dung số, đồng thời gắn với du lịch, dịch vụ và kinh tế ban đêm.

Các chương trình như “Anh trai say hi”, “Anh trai vượt ngàn chông gai” đã tạo được sức lan tỏa lớn. Nhiều thương hiệu cũng từng bước khẳng định vị thế và bản sắc riêng, như Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP. Hồ Chí Minh - Hò Dô (HOZO), Liên hoan nghệ thuật hàn lâm Giai điệu Mùa thu, Lễ hội Áo dài, Lễ hội Sông nước, Lễ hội Thanh niên và chương trình “Mơ Show” ra mắt năm 2026.

Lĩnh vực quảng cáo của Thành phố phát triển năng động, gắn chặt với thị trường tiêu dùng lớn và hoạt động truyền thông, thương mại sôi động của đô thị đặc biệt. Quảng cáo không chỉ là một ngành kinh doanh độc lập mà còn là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị của các ngành công nghiệp văn hóa khác

Cùng với đó, lĩnh vực nội dung số, trò chơi điện tử và giải trí có tốc độ tăng trưởng nhanh. Một số doanh nghiệp đã chuyển từ sản xuất sản phẩm đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái nội dung, thương mại hóa trên nhiều nền tảng và từng bước làm chủ tài sản trí tuệ. Bên cạnh đó, lĩnh vực phát thanh, truyền hình đạt khoảng 12.000 tỷ đồng/năm, lĩnh vực xuất bản đạt khoảng 110.000 tỷ đồng/năm.