Mở rộng cơ hội làm chủ kinh tế của phụ nữ

TP. Hồ Chí Minh chú trọng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tập thể, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và thúc đẩy bình đẳng giới

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 7052/QĐ-UBND về kế hoạch triển khai thực hiện đề án trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Trọng tâm của kế hoạch là củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của những hợp tác xã, tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, đồng thời nâng cao năng lực quản trị, khả năng tiếp cận nguồn lực và vị thế của phụ nữ trong hoạt động kinh tế.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh, giai đoạn 2026 - 2030, thành phố phấn đấu củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của 40 hợp tác xã, 39 tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; tạo việc làm ổn định cho 725 lao động nữ tại hợp tác xã và 252 lao động nữ tại tổ hợp tác.

Thành phố đặt mục tiêu hỗ trợ thành lập mới 15 hợp tác xã, thu hút thêm khoảng 200 lao động; xây dựng ít nhất 2 mô hình tổ hợp tác ứng dụng khoa học, công nghệ; bảo đảm toàn bộ nữ quản lý hợp tác xã được đào tạo, bồi dưỡng, doanh thu và lợi nhuận bình quân của hợp tác xã tăng 5%/năm.

Những mục tiêu này cho thấy yêu cầu phát triển kinh tế tập thể không chỉ dừng ở việc gia tăng số lượng hợp tác xã mà còn hướng đến chất lượng hoạt động, khả năng tạo việc làm và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Trong năm 2026, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã vận động thành lập mới 8 hợp tác xã với 73 thành viên, trong đó có 23 thành viên nữ; thành lập 4 tổ hợp tác với 53 thành viên; hỗ trợ củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 41 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý.

Đáng chú ý, việc ứng dụng khoa học, công nghệ đang từng bước được đưa vào hoạt động của những mô hình kinh tế tập thể. Hội đã phối hợp xây dựng mô hình tổ hợp tác trồng lúa chất lượng cao ứng dụng cơ giới hóa, thiết bị bay không người lái; mô hình trồng hoa lan sử dụng hệ thống tưới tự động, bán hàng trực tuyến và ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ xử lý đơn hàng.

Những mô hình này bước đầu mở ra hướng đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, giúp thành viên tiếp cận công nghệ, nâng cao năng suất và khả năng kết nối thị trường.

Cùng với hỗ trợ phát triển mô hình kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã phối hợp với 9 đơn vị tổ chức 108 lớp đào tạo nghề, thu hút hơn 4.500 lượt hội viên, phụ nữ tham gia. Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường tổ chức 283 lớp với 4.754 lượt người tham dự. Thông qua hoạt động tư vấn, kết nối, các cấp Hội đã giới thiệu việc làm cho 12.115 phụ nữ.

Kết nối nguồn lực để phát triển hợp tác xã bền vững

Mô hình trồng chuối già Nam Mỹ xuất khẩu tại xã Kim Long. Ảnh: Quang Vũ

Để những mô hình kinh tế tập thể phát triển ổn định, bên cạnh nâng cao năng lực quản lý, vấn đề quan trọng là tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Ngày 19/10/2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã ký kết chương trình phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời phối hợp với Hội Nông dân thành phố, Sở Công Thương triển khai kế hoạch hỗ trợ sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm và phát triển thị trường.

Thông qua hoạt động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng dư nợ nguồn vốn ủy thác qua Hội trong năm 2026 đạt hơn 10.640 tỷ đồng, chiếm 41,6% tổng dư nợ ủy thác, hỗ trợ hơn 156.000 hộ vay thông qua 3.606 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Đây là nguồn lực quan trọng hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và ổn định cuộc sống.

Hoạt động kết nối thị trường cũng được triển khai theo hướng mở rộng cơ hội tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại. Thông qua những chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, kết nối cung cầu, hợp tác xã và hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ có thêm điều kiện giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, tiếp cận hệ thống phân phối như Saigon Co.op, Central Retail, MM Mega Market.

Đến nay, toàn bộ 168 cơ sở Hội trên địa bàn thành phố đã xây dựng mô hình khởi nghiệp tại địa phương, tạo thêm điều kiện để phụ nữ phát triển kinh tế phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm; quan tâm phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ khu vực phi chính thức và những nhóm phụ nữ yếu thế.

Việc triển khai đề án cũng đòi hỏi tăng cường phối hợp giữa tổ chức Hội với chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn, Liên minh Hợp tác xã và doanh nghiệp, bảo đảm nguồn lực hỗ trợ được sử dụng phù hợp với nhu cầu thực tế.

Hiệu quả của chính sách cần được thể hiện qua khả năng duy trì hoạt động của hợp tác xã, chất lượng việc làm, thu nhập của thành viên và năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Khi phụ nữ được tạo điều kiện tham gia quản lý, điều hành và làm chủ hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế tập thể không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội mà còn phát huy nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của thành phố.