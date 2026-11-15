TP. Hồ Chí Minh: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng khu dân cư hạnh phúc

Sáng 15/11, 16 khu phố trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận, TP. Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Lãnh đạo phường Đông Hưng Thuận gửi cây hạnh phúc chúc mừng ngày hội

Ngày hội diễn ra tại văn phòng khu phố, trường học, hội trường và những điểm sinh hoạt cộng đồng, là dịp ôn lại truyền thống đoàn kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa; đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Tại khu phố 19, chương trình có sự tham dự của Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh Lê Thị Kim Thúy, đại diện Hội Cựu chiến binh thành phố, lãnh đạo phường Đông Hưng Thuận cùng đông đảo người dân.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận Trần Thị Huyền Thanh ghi nhận những kết quả nổi bật trong xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo an sinh xã hội và phát huy tinh thần đoàn kết của Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận Trần Thị Huyền Thanh phát biểu tại chương trình

Những kết quả trên thể hiện trách nhiệm của hệ thống chính trị cơ sở, sự đồng thuận và tinh thần tương thân tương ái của người dân.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo không đồng nghĩa với việc không còn hoàn cảnh khó khăn. Công tác chăm lo cần được duy trì thường xuyên, hướng đến người yếu thế, những trường hợp cần hỗ trợ.

Đánh giá cao phong trào thi đua “Đoàn kết – An toàn – Ấm no – Hạnh phúc” được phát động tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trần Thị Huyền Thanh nhấn mạnh, đoàn kết phải gắn với phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.

Người dân cần được tạo điều kiện đóng góp ý kiến, phản ánh nguyện vọng, cùng chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh tại khu dân cư, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Ban tổ chức khen thưởng các trường hợp tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Đề cập nhiệm vụ xây dựng khu dân cư an toàn, Bí thư Đảng ủy phường Trần Thị Huyền Thanh cho biết, Đông Hưng Thuận đã được công nhận là phường không ma túy.

Đạt được kết quả đã khó, giữ vững thành quả còn quan trọng hơn. Vì vậy, mỗi gia đình, người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa, tích cực giữ gìn an ninh, trật tự, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh, xây dựng khu dân cư bình yên.

Đối với mục tiêu ấm no, lãnh đạo phường nhấn mạnh, chăm lo đời sống Nhân dân không chỉ dừng lại ở việc trao quà mà cần tạo điều kiện để người dân có việc làm, phương tiện sản xuất, kinh doanh, từng bước ổn định cuộc sống.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trần Thị Huyền Thanh đề nghị hệ thống chính trị cơ sở chủ động rà soát hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ sinh kế phù hợp; đồng thời quan tâm người dân từ địa phương khác đến học tập, lao động, sinh sống, tạo điều kiện hòa nhập cộng đồng.

Ban tổ chức trao các phần quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn

Về mục tiêu hạnh phúc, lãnh đạo phường khẳng định, mọi hoạt động từ chăm lo an sinh, xây dựng đời sống văn hóa đến bảo đảm an ninh, trật tự đều phải hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đặc biệt, trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra là xây dựng chính quyền thật sự gần dân, sát dân, lắng nghe và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trần Thị Huyền Thanh, cán bộ khu phố, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể cần phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với người dân; kịp thời hướng dẫn, giải thích, hỗ trợ giải quyết những vấn đề phát sinh trong đời sống.

Các đại biểu gửi nhu yếu phẩm tại gian hàng 0 đồng tới người dân trên địa bàn

Lãnh đạo phường mong muốn mỗi khu phố không chỉ là nơi cư trú mà còn là nơi gắn bó, sẻ chia, bình yên và hạnh phúc; qua đó góp phần xây dựng Đông Hưng Thuận ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, trở thành địa phương đáng sống.

Dịp này, nhiều tập thể, gia đình tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được biểu dương. Ban Tổ chức cũng trao quà cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức phiên chợ 0 đồng cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, gắn kết cộng đồng.