TP. Hồ Chí Minh: Phat huy giá trị văn hóa, tạo dựng sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn du khách

TP. Hồ Chí Minh đang hướng tới mục tiêu đón 11 triệu lượt du khách quốc tế trong năm 2026. Ảnh: Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh không gian phát triển được mở rộng sau sắp xếp địa giới hành chính, du lịch TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước nhiều cơ hội khai thác những giá trị đa dạng về văn hóa, lịch sử, cảnh quan và đời sống cộng đồng. Để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh, Thành phố không chỉ cần những sản phẩm du lịch mới mà còn phải chú trọng kết nối nguồn lực, nâng cao năng lực quản lý và phát huy vai trò của con người trong quá trình phát triển.

Theo Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, trong 10 tháng của năm 2026, Thành phố đón hơn 9,3 triệu lượt khách quốc tế và hơn 44 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch đạt hơn 307.000 tỷ đồng. Những kết quả này tạo cơ sở để ngành du lịch hướng tới mục tiêu năm 2026 đón 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu 330.000 tỷ đồng.

Cùng với kết quả tăng trưởng tích cực, việc mở rộng địa giới hành chính đã tạo thêm dư địa phát triển cho du lịch Thành phố. Không gian du lịch mới hội tụ nhiều loại hình tài nguyên, từ đô thị, văn hóa – lịch sử đến sông nước, sinh thái, công nghiệp và biển đảo. Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành các sản phẩm liên kết, đa dạng hóa trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Tuy nhiên, tài nguyên phong phú chỉ thực sự trở thành lợi thế khi được tổ chức khai thác hiệu quả. Mỗi địa phương trên địa bàn Thành phố cần nhận diện rõ thế mạnh, giá trị đặc trưng của mình để xây dựng sản phẩm phù hợp, đồng thời tăng cường liên kết với doanh nghiệp và các địa bàn khác. Trong đó, văn hóa bản địa, cảnh quan và đời sống cộng đồng không chỉ là nguồn tài nguyên mà còn là yếu tố tạo nên bản sắc riêng cho mỗi điểm đến.

Theo định hướng này, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch dành cho đội ngũ nhân lực đang thực hiện nhiệm vụ tại xã, phường, đặc khu, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và lực lượng an ninh cơ sở. Chương trình diễn ra từ ngày 14/10 đến 30/10/2026, với 6 lớp học và 19 chuyên đề, thu hút hơn 1.600 lượt học viên tham gia theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Nội dung bồi dưỡng được thiết kế theo hướng gắn kiến thức chuyên môn với yêu cầu thực tiễn của hoạt động du lịch. Các chuyên đề tập trung vào cập nhật chủ trương, chính sách; nâng cao năng lực quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại địa phương; ứng dụng công nghệ số; phát triển sản phẩm bản địa; xúc tiến, quảng bá và xây dựng thương hiệu điểm đến. Bên cạnh đó, chương trình còn chú trọng trang bị kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch.

Thực tiễn sau hơn 1 năm TP. Hồ Chí Minh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy, đội ngũ phụ trách lĩnh vực du lịch tại xã, phường, đặc khu có vai trò ngày càng trực tiếp trong quản lý hoạt động kinh doanh, nhận diện tài nguyên, kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ cộng đồng. Đây cũng là lực lượng gần gũi nhất với địa bàn, có điều kiện nắm bắt những giá trị văn hóa, cảnh quan và sinh hoạt đời thường để tham gia xây dựng các trải nghiệm du lịch mang dấu ấn địa phương.

Không chỉ dừng ở kiến thức quản lý, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch còn hướng đến khơi gợi tư duy sáng tạo trong phát triển sản phẩm từ những nguồn lực sẵn có. Cùng với đó, năng lực ứng dụng công nghệ cũng là yêu cầu ngày càng quan trọng đối với ngành du lịch. Chương trình dành nhiều nội dung giới thiệu các giải pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo trong tư vấn du lịch, thanh toán không dùng tiền mặt, bảo hiểm số và quản trị dòng tiền.

Ngoài ra, việc khai thác dữ liệu thị trường quốc tế, quản trị uy tín trực tuyến và mở rộng hoạt động truyền thông trên nền tảng số cũng được chú trọng, hướng đến khả năng tiếp cận thị trường rộng hơn.

Với nền tảng tài nguyên du lịch phong phú, bản sắc văn hóa đa dạng và đội ngũ nhân lực ngày càng được chú trọng bồi dưỡng, TP. Hồ Chí Minh đang tạo nền tảng để nâng cao sức cạnh tranh về du lịch. Quan trọng hơn, việc đặt con người và văn hóa vào vị trí trung tâm sẽ giúp du lịch không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần gìn giữ di sản, quảng bá hình ảnh Thành phố và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của cộng đồng.