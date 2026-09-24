TP. Hồ Chí Minh: Phát huy cơ chế mới để giải quyết những vấn đề đô thị

Chiều 24/9, tại Trụ sở UBND phường Bình Tiên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang và các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 6 của Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp xúc cử tri tại điểm cầu trực tiếp phường Bình Tiên và kết nối trực tuyến với các phường: Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Diên Hồng, Bình Phú, Hòa Hưng, Vườn Lài.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Trần Lưu Quang và các ĐBQH tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hoa Lê

Cùng dự có các ĐBQH: Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Đỗ Đức Hiển, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Vũ Trung.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh, Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Nguyễn Vũ Trung đã báo cáo với cử tri về những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ không thường lệ thứ Nhất và nội dung Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khoá XVI.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Trần Lưu Quang trao đổi về các vấn đề cử tri đặt ra tại hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

ĐBQH Nguyễn Vũ Trung cũng cho biết, Kỳ họp thứ Hai sẽ diễn ra từ ngày 17/10 đến 20/11, được chia làm 2 đợt: đợt 1 từ ngày 17/10 – 13/11, đợt 2 từ ngày 19/11- 20/11. Quốc hội sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến 45 dự án luật, nghị quyết, trong đó: xem xét, thông qua 43 dự án; cho ý kiến 2 dự án; đồng thời xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hôi, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

ĐBQH Nguyễn Vũ Trung báo cáo với cử tri về những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ không thường lệ thứ Nhất và nội dung Kỳ họp thứ Hai. Ảnh: Hoa Lê

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Hai, Đoàn ĐBQH thành phố đã tổ chức 15 hội nghị góp ý 34 dự án Luật, đồng thời phối hợp tổ chức góp ý 4 dự thảo Luật trong lĩnh vực tư pháp. Công tác giám sát, khảo sát và tiếp xúc cử tri được chú trọng. Đoàn đã thực hiện 1 chuyên đề giám sát, 2 chuyên đề khảo sát, ban hành nhiều kiến nghị về y tế cơ sở, nhà ở xã hội, đất đai, bất động sản và nhà ở.

Sau Kỳ họp thứ Nhất, Đoàn tiếp xúc hơn 20.050 cử tri, ghi nhận 446 ý kiến, tổng hợp 381 nhóm kiến nghị; đến nay nhận 83 văn bản trả lời và tiếp tục đôn đốc các kiến nghị còn lại.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Trong buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri kỳ vọng, khi TP. Hồ Chí Minh triển khai Luật Phát triển đô thị sẽ tạo chuyển biến rõ nét đối với những vấn đề thiết thực như: hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, nhà ở, môi trường, không gian công cộng, chống ngập, phát triển các khu đô thị mới và nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị.

Cử tri cũng phản ánh thời gian gần đây, tình trạng kẹt xe có dấu hiệu "tái phát" và "lan rộng" từ cửa ngõ vào các tuyến đường huyết mạch nội thành.

Ngoài ra, cử tri cũng đặc biệt quan tâm đến lộ trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, nhất là lực lượng lao động tự do và người có thu nhập thấp.

Cử tri phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hoa Lê

Cử tri phát biểu tại các điểm cầu trực tuyến. Ảnh: Hoa Lê

Một số ý kiến cử tri đề nghị rà soát, xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, những khu đất chưa được sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng quyền lợi người dân.

Đồng thời kiến nghị Đoàn ĐBQH thành phố cần tăng cường giám sát các dự án trọng điểm, kịp thời phản ánh những vướng mắc từ cơ sở để tiếp tục hoàn thiện chính sách đất đai, hài hòa lợi ích chung với quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Trần Lưu Quang trao đổi về các vấn đề cử tri đặt ra tại hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Phát biểu và trao đổi về các vấn đề cử tri đặt ra tại hội nghị liên quan đến Luật Phát triển đô thị, Bí thư Thành ủy thành phố Trần Lưu Quang cho biết, chưa bao giờ thành phố có được cơ chế mạnh mẽ, có thể nói là rất đặc thù như hiện nay. Đặc biệt, ngay đầu tuần, HĐND thành phố đã thông qua 24 Nghị quyết triển khai cụ thể Luật và phấn đấu đến cuối năm sẽ có đủ 105 văn bản cụ thể các nội dung.

Trả lời ý kiến của cử tri về vấn đề chuyển đổi xe xăng sang xe điện, Bí thư Thành ủy thành phố khẳng định địa phương không cấm xe xăng. Thay vào đó, thành phố đang tính toán và áp dụng các công cụ tài chính, cơ chế kinh tế phù hợp để định hướng.

Đồng tình với trăn trở của người dân về tình trạng ùn tắc giao thông, Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh đây là 1 trong 4 nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao cho TP. Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Trần Lưu Quang trao đổi về các vấn đề cử tri đặt ra tại hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Để giải quyết bài toán trên, thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó ưu tiên hàng đầu là phát triển giao thông công cộng.

Bí thư Trần Lưu Quang thông tin, giải pháp đầu tiên là sử dụng phương tiện công cộng thay phương tiện cá nhân. Vừa qua, thành phố chi hơn 2.000 tỷ đồng để miễn phí xe buýt trong 1 năm và mang lại nhiều điểm tích cực. Số lượng người đi xe buýt tăng 49% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh cũng phát triển 570km tàu điện để kết nối các khu vực trong thành phố. Với xe buýt, địa phương cũng tính toán các tuyến và lưu lượng xe hợp lý hơn, cải thiện hạ tầng, chất lượng phục vụ của xe buýt, nhà chờ nhằm thay đổi thói quen của người dân.