Ngày 21/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập thêm 30 bộ hài cốt liệt sĩ

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 21/11, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được triển khai. Trong ngày, các lực lượng đã xử lý hơn 630 m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 21/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.091 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Đợt 2, công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B. Riêng trong ngày 21/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập thêm 30 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 1 bộ kèm di vật. Lũy kế từ ngày 15/10 đến hết ngày 21/11, đợt 2 đã tìm kiếm, quy tập được 360 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 76 bộ có di vật kèm theo.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 21/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.091 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 383 bộ có di vật. Có 1.058 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, sự tận tâm, tỉ mỉ của các lực lượng, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, đồng đội và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.