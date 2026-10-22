TP Hồ Chí Minh phát hiện thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày, các lực lượng đã xử lý hơn 600 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để phục vụ công tác đào, vận chuyển đất và bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải trọng tải 3,5 tấn.

Bộ Tư lệnh Thành phố huy động máy cuốc phục vụ công tác mở rộng tìm kiếm.

Trước đó, trong đợt tìm kiếm thứ nhất, các lực lượng đã quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 22/10, trong đợt tìm kiếm thứ hai, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 79 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 21 bộ kèm di vật.

Ngày 22/10, lực lượng tìm kiếmđã phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 22/10, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 810 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 328 bộ có di vật. Cụ thể, 777 hài cốt liệt sĩ được phát hiện riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Hài cốt liệt sĩ được đưa về khu vực lấy mẫu và lưu mẫu.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai, thể hiện trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.