TP. Hồ Chí Minh phát hiện hơn 321.000 vi phạm giao thông qua camera

Ngày 3/11/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 15/12/2025 đến 8/10/2026, lực lượng chức năng phát hiện hơn 321.000 trường hợp vi phạm giao thông qua camera và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Trong đó, hơn 217.000 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy và gần 104.000 trường hợp ô tô vi phạm.

Các trường hợp vi phạm được ghi nhận qua hình ảnh sẽ được thông báo, xử lý theo quy định, kể cả khi không có lực lượng chức năng trực tiếp tại hiện trường.

Các phương tiện lưu thông trên đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, có giám sát bằng camera phạt nguội. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Tuyến đường có giám sát, xử phạt bằng camera phạt nguội có gắn biển báo trên đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Từ đầu năm 2026 đến nay, TP. Hồ Chí Minh phát hiện hơn 321.000 trường hợp vi phạm giao thông qua hình ảnh camera. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Hệ thống camera giám sát vi phạm an toàn giao thông truyền dữ liệu về Trung tâm Giám sát giao thông Công an TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Phương tiện vi phạm an toàn giao thông qua hệ thống camera phạt nguội. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Camera giám sát vi phạm quy định an toàn giao thông trên đường. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Camera giám sát vi phạm quy định an toàn giao thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Camera giám sát vi phạm quy định an toàn giao thông trên đường. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Camera giám sát vi phạm quy định an toàn giao thông trên đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Người dân TP. Hồ Chí Minh dừng đèn đỏ đúng vạch quy định đoạn ngã tư Hai Bà Trưng - Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN