TP. Hồ Chí Minh phát hiện hơn 321.000 vi phạm giao thông qua camera
Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 15/12/2025 đến 8/10/2026, lực lượng chức năng phát hiện hơn 321.000 trường hợp vi phạm giao thông qua camera và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.
Ngày 3/11/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 15/12/2025 đến 8/10/2026, lực lượng chức năng phát hiện hơn 321.000 trường hợp vi phạm giao thông qua camera và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.
Trong đó, hơn 217.000 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy và gần 104.000 trường hợp ô tô vi phạm.
Các trường hợp vi phạm được ghi nhận qua hình ảnh sẽ được thông báo, xử lý theo quy định, kể cả khi không có lực lượng chức năng trực tiếp tại hiện trường.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/tp-ho-chi-minh-phat-hien-hon-321-000-vi-pham-giao-thong-qua-camera/442993.html