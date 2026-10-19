TP Hồ Chí Minh: Phát hiện đường dây cá độ bóng đá từ vụ môi giới mại dâm

Các đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh. Ảnh: CA

Theo thông tin từ Công an TP Hồ Chí Minh, đầu tháng 10/2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Bình Tân và các đơn vị liên quan kiểm tra một số cơ sở kinh doanh karaoke, khách sạn trên địa bàn, phát hiện hoạt động mua bán dâm có liên quan đến Nhà hàng Karaoke Yến Như (520 đường số 1, khu dân cư Vĩnh Lộc) và Nhà hàng Karaoke Holiday (592 đường số 1) cùng thuộc phường Bình Tân.

Kết quả điều tra ban đầu xác định hai cơ sở này do Nguyễn Hằng Ni, Nguyễn Thị Thu Trinh và Lê Văn Khải Vy góp vốn, phân chia lợi nhuận; giao Nguyễn Thị Hồng Thắm cùng các quản lý trực tiếp điều hành.

Để thu hút khách và tăng doanh thu, các đối tượng thống nhất cho phép nhân viên nữ bán dâm cho khách bên ngoài. Khi khách có nhu cầu, quản lý tiếp viên giới thiệu, thỏa thuận giá cả, nhận tiền môi giới và bố trí nhân viên đi bán dâm. Nhằm che giấu hoạt động này, các đối tượng yêu cầu nhân viên ghi giấy xin ra ngoài với lý do đi ăn hoặc có việc gia đình.

Ngày 5/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự về các tội “Môi giới mại dâm”, đồng thời khởi tố 7 bị can liên quan.

Bảy đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh. Ảnh: CA

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện Lê Văn Khải Vy còn tham gia cá độ bóng đá trên trang mạng Sbobet, sử dụng tài khoản do Phạm Văn Dòn cung cấp. Từ manh mối này, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet với nhiều đối tượng tham gia.

Theo tài liệu điều tra, đường dây sử dụng hệ thống tài khoản phân cấp gồm Master, Agent và Member trên trang Sbobet. Đàm Thừa Trung được xác định tiếp nhận tài khoản Master có hạn mức 500.000 điểm, tương đương 5 tỷ đồng theo tỷ lệ quy đổi ban đầu, sau đó giao Hồ Diệu Cơ phân chia thành các tài khoản cấp dưới để tổ chức cá độ bóng đá.

Từ tài khoản này, Hồ Diệu Cơ tiếp tục giao tài khoản cho Lục Kiến Trung, Nguyễn Văn Trúc, Trương Ngọc Minh và các đối tượng khác để trực tiếp cá cược hoặc chuyển cho người tham gia đánh bạc. Các đối tượng được cho là thu lợi từ chênh lệch tỷ lệ quy đổi điểm cược, tiền thắng thua hoặc hoa hồng.

Quá trình điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh triệu tập những người liên quan, thu giữ phương tiện, tang vật; trích xuất và phân tích dữ liệu điện tử, lịch sử đặt cược để làm rõ phương thức giao nhận tài khoản, thanh toán và phân chia tiền thắng thua.

Ngày 11/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tổ chức đánh bạc”, theo khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố thêm 19 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Trong số này, cơ quan điều tra ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 18 người; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Võ Trung do tình trạng sức khỏe.

Như vậy, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 26 bị can trong vụ án. Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, trong đó có những người bị nghi cung cấp tài khoản cá độ ở cấp trên, để xử lý theo quy định pháp luật.