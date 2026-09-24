TP. Hồ Chí Minh: Phát động cuộc vận động viết về nghĩa tình Việt Nam - Campuchia

Đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Bình Minh

Theo Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP. Hồ Chí Minh, cuộc vận động là hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2027). Cuộc vận động nhằm lưu giữ những ký ức lịch sử, lan tỏa tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Những câu chuyện về sự giúp đỡ lẫn nhau trong chiến tranh, trong cuộc hồi sinh và xây dựng đất nước Campuchia cũng như tình cảm gắn bó trong đời sống thường ngày sẽ được tập hợp, tuyển chọn và xuất bản thành sách.

Trọng tâm của cuộc vận động là tập hợp những mẩu chuyện có thật trong quá trình giúp đỡ nước bạn Campuchia qua các thời kỳ, đặc biệt trong giai đoạn 1979 - 1989, khi Việt Nam giúp nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh và xây dựng lại chính quyền. Qua những câu chuyện từ người trong cuộc, Ban tổ chức mong muốn làm rõ hơn ý nghĩa của sự nghiệp giúp bạn Campuchia, tinh thần thực hiện nghĩa vụ quốc tế trong sáng, vô tư của Việt Nam.

Đối tượng tham gia cuộc vận động gồm bộ đội, cựu quân tình nguyện, thanh niên xung phong, cán bộ, chuyên gia, kiều bào Campuchia, sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam, doanh nghiệp, hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP. Hồ Chí Minh và người dân ở các địa phương trên cả nước.

Nội dung bài viết tập trung phản ánh những câu chuyện trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và sinh hoạt đời thường. Ban tổ chức cũng khuyến khích các tác giả ghi lại những câu chuyện về sự giúp đỡ của cán bộ, nhân dân Campuchia đối với lực lượng cách mạng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến, cũng như những chia sẻ từ phía nhân dân Campuchia về tình hữu nghị giữa hai nước.

Các tác phẩm tham gia được thể hiện dưới thể loại ký, kể lại những sự việc có thật, có độ dài không quá 6 trang A4, tương đương khoảng 6.000 chữ. Mỗi tác giả được gửi tối đa 5 mẩu chuyện. Ban tổ chức khuyến khích gửi kèm hình ảnh, kỷ vật và tài liệu thuyết minh để bổ sung thông tin, tăng giá trị tư liệu cho tác phẩm.

Đối với những nhân chứng lớn tuổi, tướng lĩnh từng tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và công tác giúp đỡ Campuchia, Ban tổ chức có thể bố trí người có khả năng viết đến tận nơi để nghe kể và ghi chép lại những câu chuyện. Trong trường hợp tác giả không thể trực tiếp viết, có thể nhờ người viết thay hoặc gửi bản ghi âm, với điều kiện xác minh rõ danh tính người kể.

Thời gian tiếp nhận tác phẩm kéo dài 7 tháng, từ ngày 15/9/2026 đến hết ngày 30/4/2027. Bài viết gửi về Văn phòng Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP. Hồ Chí Minh tại số 400A Hồng Bàng, phường Minh Phụng, TP. Hồ Chí Minh; qua website hufo.vn của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hồ Chí Minh hoặc gửi qua các đầu mối tiếp nhận của Ban tuyển chọn.

Về cơ cấu khen thưởng, các tác phẩm vượt qua vòng sơ khảo sẽ được đánh giá, phân thành 4 loại A, B, C và D. Trong đó, giải A trị giá 10 triệu đồng, giải B 8 triệu đồng, giải C 5 triệu đồng và giải D 1 triệu đồng. Những câu chuyện qua vòng sơ loại được đăng trên website của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ tác giả 500.000 đồng mỗi chuyện.

Ngoài các giải chính, cuộc vận động còn có những giải phụ dành cho người viết lớn tuổi nhất, trẻ tuổi nhất, tác phẩm hay nhất trong lực lượng quân tình nguyện, chuyên gia và câu chuyện có tình tiết ly kỳ nhất.

Những tác phẩm đoạt giải và các câu chuyện được tuyển chọn sẽ được in thành sách, có thể dịch sang tiếng Anh và tiếng Campuchia để phổ biến rộng rãi. Kết quả cuộc vận động dự kiến được công bố và trao thưởng trong tháng 6/2027, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP. Hồ Chí Minh.

Thông qua cuộc vận động viết về nghĩa tình Việt Nam - Campuchia, những ký ức và câu chuyện của các thế hệ đi trước sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần bồi đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, tăng cường sự hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia.