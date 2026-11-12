TP. Hồ Chí Minh phát động cuộc thi “Tự hào Thành phố mang tên Bác”

Ngày 12/11, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh tổ chức họp báo công bố Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh năm 2026 (HDCC 2026), đồng thời phát động cuộc thi sáng tạo nội dung trên nền tảng số với chủ đề “Tự hào Thành phố mang tên Bác”.

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), đồng thời là hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Thành phố (24/11/2026).

Với chủ đề “Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị Thành phố”, HDCC 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 14/11 tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Chương trình do UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì thực hiện.

Thông qua sự kiện, Thành phố hướng đến phát huy khả năng sáng tạo của cộng đồng nhà sáng tạo nội dung trên môi trường số; tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, nền tảng công nghệ, doanh nghiệp, đơn vị truyền thông và các nhà sáng tạo nội dung. Qua đó, nâng cao hiệu quả truyền thông, lan tỏa thông tin tích cực và góp phần phát triển hệ sinh thái sáng tạo nội dung số gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở VHTT TP.Hồ Chí Minh thông tin tại họp báo. Ảnh: Trọng Tín

Nhiều hoạt động kết nối nhà sáng tạo nội dung số

Theo kế hoạch, từ ngày 9 đến 13/11, các nhà sáng tạo nội dung sẽ tham gia chuỗi phát sóng trực tiếp đồng loạt trên TikTok, các hệ thống MCN và nền tảng chính thức, nhằm giao lưu, truyền cảm hứng sản xuất nội dung số tích cực.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 18 giờ ngày 13/11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, với các hoạt động công bố thông điệp sự kiện, định hướng phát triển hệ sinh thái sáng tạo nội dung số và trải nghiệm công nghệ AI, tương tác cộng đồng.

Ngày 14/11, chương trình có tọa đàm đối thoại lãnh đạo Thành phố với chủ đề “Khơi thông điểm nghẽn cho doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số”, diễn ra từ 9 giờ đến 11 giờ 30 tại khách sạn Rex Sài Gòn. Tiếp đó, hội thảo và đào tạo chuyên môn được tổ chức từ 14 giờ đến 17 giờ 30, tập trung vào pháp luật nội dung số, chuẩn mực văn hóa, kỹ năng sản xuất nội dung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, người dân và khách tham quan còn có thể trải nghiệm không gian trưng bày của TikTok, YouTube, Meta, các đơn vị MCN; tìm hiểu công nghệ AI, VR/AR, phòng thu trực tiếp và tham gia các thử thách trên mạng xã hội. Đêm nhạc kết nối ca sĩ, KOLs, nhà sáng tạo nội dung với người dân và giới trẻ sẽ diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 14/11.

Cuộc thi không giới hạn độ tuổi, ngành nghề

Cùng với HDCC 2026, cuộc thi “Tự hào Thành phố mang tên Bác” (Tự hào HCMC) được phát động, dành cho mọi tầng lớp nhân dân và cộng đồng sáng tạo nội dung. Thời gian tiếp nhận tác phẩm từ ngày 15/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Cuộc thi hướng đến tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt Nam trong lòng TP. Hồ Chí Minh hiện đại, khuyến khích cộng đồng phát hiện, ghi lại và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, đời sống, con người và bản sắc Việt Nam trong nhịp sống đô thị.

Thông qua các sản phẩm sáng tạo trên nền tảng số, cuộc thi kỳ vọng quảng bá hình ảnh TP. Hồ Chí Minh năng động, nghĩa tình, sáng tạo và hội nhập đến cộng đồng trong nước và quốc tế. Đây cũng là sân chơi mở, không giới hạn độ tuổi, ngành nghề hay địa lý, nhằm khuyến khích thế hệ trẻ tham gia sáng tạo nội dung tích cực, có trách nhiệm và giàu giá trị xã hội.

Ban tổ chức dự kiến trao 2 giải tập thể và 5 giải cá nhân. Trong đó, giải tập thể gồm giải dành cho doanh nghiệp quản lý mạng đa kênh (MCN) tham gia tích cực nhất và đơn vị địa phương (phường, xã, đặc khu) có nhiều tác phẩm dự thi nhất.

Năm giải cá nhân gồm: Tác phẩm xuất sắc nhất; Tác phẩm sáng tạo số đặc sắc nhất; Tác phẩm có nội dung lan tỏa cộng đồng cao nhất; Tác phẩm có hiệu ứng truyền thông tốt nhất và Nhà sáng tạo nội dung số triển vọng nhất. Giải thưởng gồm cúp danh hiệu, quà tặng; các tập thể, cá nhân đạt giải cao nhất sẽ được xem xét đề nghị Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh tặng Bằng khen./.