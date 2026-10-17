TP Hồ Chí Minh phát động chương trình chăm lo cho người nghèo

Tại chương trình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố trao tặng 1.500 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh, sinh viên, 750 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và 11 suất hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh dân tộc thiểu số có thành tích học tập xuất sắc, tổng kinh phí thực hiện hơn 8,5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh trao cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm nay, hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tiếp tục vận động, kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo thiết thực cho người dân. Huy động, kết nối nguồn lực chăm lo trong tháng cao điểm của hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố tổng kinh phí dự kiến hơn 92 tỷ đồng. Trong đó, tập trung xây dựng mới 61 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 283 nhà đại đoàn kết, trao tặng 13.700 suất học bổng, trao tặng 450 phương tiện sinh kế, tặng 3.550 thẻ BHYT và chăm lo khác. Bảo đảm mỗi người dân đều có điều kiện tiếp cận tốt hơn các dịch vụ thiết yếu, không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển của thành phố và đất nước.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc trao bảng tượng trưng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đến đại diện các xã, phường.

Nhân Ngày Quốc tế xóa nghèo (17/10) và hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình an sinh xã hội, trao học bổng, hỗ trợ chi phí học tập và thẻ bảo hiểm y tế cho người dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố. Chương trình diễn ra từ nay đến ngày 18/11/2026, nhằm đẩy mạnh các hoạt động chăm lo người nghèo, góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Phước Lộc trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình năm nay được xây dựng với ba từ khóa xuyên suốt là “Nghĩa tình - Kết nối - Yêu thương”. “Nghĩa tình” là nền tảng, là nét đẹp đã trở thành bản sắc của người dân thành phố; “Kết nối” là phương thức để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; “Yêu thương” phải được chuyển hóa thành những công trình, phần việc, những cơ hội và sự chăm lo cụ thể dành cho người dân.

Chương trình cũng gửi gắm một thông điệp: Giá trị của sự chăm lo không chỉ nằm ở những gì được trao đi hôm nay, mà còn vun đắp những điều tốt đẹp cho tương lai.