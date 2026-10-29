TP. Hồ Chí Minh: Phân công tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính về tín chỉ carbon chuyên ngành

TP. Hồ Chí Minh phân công các đơn vị tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính về tín chỉ carbon chuyên ngành. Ảnh minh họa

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản số 10518/UBND-HCC về phân công tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) về tín chỉ carbon chuyên ngành thuộc các lĩnh vực Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở NN-MT chủ trì tham mưu 3 nhóm thủ tục: Đăng ký tài khoản trên Hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon (mã số 1.014129); hủy đăng ký tín chỉ carbon tự nguyện (mã số 2.002848); chuyển quyền sở hữu hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon ngoài hệ thống giao dịch carbon (mã số 2.002849).

Đối với 4 thủ tục: Đăng ký/Điều chỉnh dự án theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon trong nước (mã số 1.014136); thay đổi thành phần tham gia dự án (mã 1.014131); hủy đăng ký dự án (mã số 1.014132) và cấp tín chỉ carbon theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon trong nước (mã số 1.014133): nếu thuộc trách nhiệm quản lý của một sở duy nhất, các Sở Công Thương, Sở Xây dựng, hoặc Sở NN-MT sẽ chủ động xử lý theo đúng lĩnh vực được giao phụ trách.

TP. Hồ Chí Minh cũng quy định sự phối hợp đối với các hồ sơ tín chỉ các-bon liên quan đến nhiều đơn vị

Đối với trường hợp tín chỉ carbon tổng hợp đa ngành thuộc trách nhiệm quản lý từ hai sở trở lên, UBND thành phố hướng dẫn: Sở NN-MT chủ trì phối hợp với Sở Công Thương và Sở Xây dựng xử lý hồ sơ nếu có ít nhất một lĩnh vực trong hồ sơ thuộc thẩm quyền quản lý của mình; Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng xử lý các hồ sơ chỉ liên quan đến hai lĩnh vực quản lý của hai đơn vị này.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở liên quan phải có trách nhiệm phản hồi, cho ý kiến bằng văn bản kịp thời theo đề nghị của đơn vị chủ trì, bảo đảm thời hạn giải quyết theo quy định pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố làm đầu mối duy nhất thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý và trả kết quả cho tất cả các thủ tục hành chính nêu trên.