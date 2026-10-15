TP. Hồ Chí Minh: Phân công công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được

Cụ thể nhiệm vụ của Chủ tịch và 7 Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh như sau:

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phụ trách chung, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, cải cách hành chính; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tài chính, ngân sách, kế hoạch và đầu tư; quốc phòng, an ninh, nội chính; thanh tra, kiểm tra, giám sát của Trung ương, Chính phủ và công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế…

Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo các sở: Tài chính, Nội vụ, Công an thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố. Đồng thời, theo dõi, chỉ đạo địa bàn các phường: Sài Gòn, Bến Thành, Dĩ An và đặc khu Côn Đảo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Lộc Hà chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc hằng ngày của UBND thành phố. Giúp Chủ tịch theo dõi các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu, logistics, năng lượng; đối ngoại, hội nhập quốc tế, bảo hộ công dân; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng hai con số và liên kết vùng. Các chương trình, đề án trọng tâm gồm phát triển hạ tầng công nghiệp, Khu Thương mại tự do, du lịch thông minh, Diễn đàn Kinh tế mùa thu và các hoạt động triển lãm công nghiệp, dịch vụ 4.0…

Trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng UBND thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp; các sở: Du lịch, Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố (ITPC), Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR), Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố (Sài Gòn Co.op), Công ty Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO) và các đơn vị, công ty, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách.

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn 18 phường: Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Bình Thạnh, Thủ Đức, Đông Hưng Thuận, Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, An Lạc, Tân Tạo, Tân Hòa, Lái Thiêu, Thuận An, Thuận Giao, Thủ Dầu Một, Chánh Hiệp, Bình Dương; 6 xã: Thường Tân, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, An Long.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Cường

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Cường phụ trách các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể dục thể thao, báo chí, truyền thông, xuất bản, an toàn thực phẩm; lao động, việc làm, giảm nghèo, bảo trợ xã hội và các chính sách đối với người có công…

Trực tiếp chỉ đạo các sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, An toàn thực phẩm cùng các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách.

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn 16 phường, 04 xã): Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Bình Trưng, Phước Long, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Tân Định, Cầu Ông Lãnh, Hạnh Thông, An Nhơn, Bình Lợi Trung, Phú Lợi; 4 xã: An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh phụ trách quy hoạch, xây dựng, giao thông vận tải, đầu tư công, các dự án sử dụng vốn ODA, dự án đường sắt trên địa bàn Thành phố, an toàn giao thông, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, nhà ở xã hội và quản lý khoáng sản…

Trực tiếp chỉ đạo các sở: Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý (BQL) Đường sắt đô thị, BQL dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) các công trình giao thông thành phố, BQL DAĐTXD hạ tầng đô thị thành phố, BQL DAĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp thành phố, Quỹ Phát triển nhà ở thành phố, Quỹ Phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương và các công ty nhà nước, đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách.

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn 16 phường: 10 xã): Bình Quới, Tân Sơn Hòa, Diên Hồng, Vườn Lài, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Cát Lái, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Hương, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng; 10 xã: Minh Thạnh, Thanh An, Long Hòa, Long Sơn, Châu Pha, Long Hải, Long Điền, Phước Hải, Đất Đỏ, An Thới Đông.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Minh Thạnh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực đất đai, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường (trừ lĩnh vực khoáng sản), thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), phát triển kinh tế biển bền vững, thủy lợi, phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ…

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Môi trường, BQL Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Quỹ Phát triển đất thành phố, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Dương, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn 21 phường: Hòa Lợi, Thới Hòa, Phú An, Tây Nam, Long Nguyên, Bến Cát, Chánh Phú Hòa, Vĩnh Tân, Bình Cơ, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông, Hòa Hưng, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn; 3 xã: Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Dầu Tiếng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Công Vinh phụ trách tài chính, ngân sách, quản lý giá, phí, tài sản công, nhà đất công; các dự án đầu tư tư nhân, dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), dự án đối tác công tư (PPP), trừ các dự án đường sắt; đồng thời theo dõi các dự án trọng điểm quốc gia thuộc phạm vi được phân công…

Trực tiếp chỉ đạo: Thuế thành phố, Chi cục Hải quan Khu vực II, Kho bạc Nhà nước khu vực II, Ngân hàng Nhà nước khu vực II, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố, và các đơn vị, công ty, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách.

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn 10 phường: Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, An Phú, Bình Hòa, Bà Rịa, Tam Long, Tân Hải, Tân Phước, Phú Mỹ, Tân Thành; 12 xã: Nghĩa Thành, Ngãi Giao, Kim Long, Châu Đức, Bình Giã, Xuân Sơn, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bình Châu, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bàu Lâm.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Bảy phụ trách quốc phòng, an ninh, tư pháp, nội chính, dân tộc, tôn giáo; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra, giám sát và xây dựng văn bản pháp luật; đồng thời chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phòng, chống ma túy…

Trực tiếp chỉ đạo: Thanh tra thành phố; các sở: Tư pháp, Dân tộc và Tôn giáo, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố và các đơn vị, công ty, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách.

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn 11 phường: Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú, Phú Lâm, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông, An Khánh; 14 xã: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng, Đông Thạnh, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Minh Huy Vũ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Minh Huy Vũ phụ trách khoa học công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo (ĐMST), chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, đô thị thông minh, bưu chính, viễn thông, các khu công nghệ cao và công nghệ số tập trung; đồng thời theo dõi việc hình thành, phát triển và vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh…

Trực tiếp chỉ đạo: Sở KH-CN, BQL Khu Công nghệ cao, Quỹ Phát triển KH-CN và ĐMST thành phố; Trung tâm Chuyển đổi số thành phố, Công ty Công viên Phần mềm Quang Trung, Quỹ Đầu tư mạo hiểm, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật.

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn 18 phường: Minh Phụng, Bình Thới, Hòa Bình, Phú Thọ, Gò Vấp, An Hội Đông, Thông Tây Hội, An Hội Tây, Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Phú Nhuận, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Phú Thạnh, Tây Thạnh, Hiệp Bình, Tam Bình; 5 xã: Cần Giờ, Thạnh An, Bình Khánh, Nhà Bè, Hiệp Phước.