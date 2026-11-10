TP. Hồ Chí Minh: Outlet mở thêm dư địa cho thị trường bán lẻ

TP. Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với mô hình Outlet gắn với dịch vụ tổng hợp, cửa hàng miễn thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng và các mô hình thương mại, dịch vụ tích hợp. Đáng chú ý, bên cạnh cơ chế thu hút đầu tư, những hướng dẫn của Bộ Công Thương về định giá và khuyến mại đang mở thêm cơ sở để mô hình này vận hành, đồng thời đặt ra yêu cầu minh bạch hàng hóa và bảo vệ người tiêu dùng.

Hình thành kênh thương mại - dịch vụ tích hợp

Dự thảo Nghị quyết của HĐND TP. Hồ Chí Minh hướng tới ba loại hình: Làng Outlet, Trung tâm Outlet đô thị và ngoại vi, Outlet tích hợp. Các mô hình được phân định theo quy mô diện tích sàn bán lẻ, từ 5.000 m² đến 30.000 m²; đồng thời phải đáp ứng tiêu chí về tỷ lệ diện tích kinh doanh hàng Outlet và số lượng nhãn hiệu độc lập.

TP. Hồ Chí Minh được lựa chọn là một trong những địa phương đi đầu thí điểm phát triển mô hình Outlet.

Theo định hướng của dự thảo, hàng Outlet phải chiếm tối thiểu 60% diện tích sàn bán lẻ. Dự án mới cần đạt tối thiểu 70% số nhãn hiệu cam kết khi khai trương và hoàn thành theo lộ trình trong 3 năm. Một số trường hợp hưởng chính sách hỗ trợ phải cam kết tỷ lệ nhãn hiệu Việt Nam từ 30%, đồng thời bố trí Không gian hàng Việt Nam - Quà tặng quốc gia.

Các tiêu chí này cho thấy, Thành phố muốn phát triển Outlet thành hệ thống bán lẻ có quy mô và cơ cấu hàng hóa rõ ràng, thay vì chỉ là những cửa hàng bán hàng giảm giá. Mô hình còn được định hướng kết hợp mua sắm với ẩm thực, giải trí, du lịch và các dịch vụ bổ trợ; kết nối hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP, hàng Việt Nam và bán lẻ đa kênh.

Về thu hút đầu tư, dự thảo đề xuất xem xét đưa các dự án Outlet có vốn đầu tư từ 10.000 tỷ đồng vào Danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược. Một số trường hợp đáp ứng điều kiện theo Luật Phát triển đô thị được xem xét rút ngắn 50% thời hạn giải quyết thủ tục hành chính. Các cơ chế này được xây dựng trên cơ sở Điều 20 Luật Phát triển đô thị, giao HĐND Thành phố quy định phạm vi, cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các mô hình thương mại, dịch vụ tích hợp nêu trên.

Định hướng của TP. Hồ Chí Minh cũng nằm trong bối cảnh Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 25/9/2026, phê duyệt Đề án phát triển các mô hình Outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án đặt ra yêu cầu nghiên cứu, hoàn thiện hành lang pháp lý để mô hình này hình thành và phát triển.

Rõ cơ chế giá, khuyến mại và trách nhiệm quản lý

Trong quá trình nghiên cứu mô hình Outlet, TP. Hồ Chí Minh đã kiến nghị Bộ Công Thương làm rõ cách xác định giá tham chiếu, mức giảm giá và ranh giới giữa bán hàng thường xuyên theo mô hình Outlet với hoạt động khuyến mại. Đây là vấn đề quan trọng bởi đặc trưng của Outlet là kinh doanh các nhóm hàng như hàng cuối mùa, hàng tồn kho, hàng mẫu hoặc sản phẩm dành riêng cho kênh này.

TP. Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu phát triển Qutlet dọc theo trục cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, tại các vị trí chiến lược gần sân bay quốc tế Long Thành và những khu vực phù hợp với quy hoạch.

Mới đây, trả lời kiến nghị của Thành phố, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, đối với hàng hóa không thuộc diện Nhà nước định giá, doanh nghiệp được quyền tự quyết định giá bán thấp hơn giá thị trường. Vì vậy, hàng hóa tại Outlet có thể được bán thấp hơn trên 50% so với hàng hóa cùng loại trên thị trường mà không nhất thiết phải thực hiện chương trình khuyến mại.

Tuy nhiên, quyền chủ động về giá không đồng nghĩa doanh nghiệp được tùy ý quảng cáo mức giảm. Hoạt động kinh doanh vẫn phải tuân thủ quy định về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm tại Điều 45 Luật Cạnh tranh. Doanh nghiệp phải công khai, niêm yết giá theo quy định pháp luật về giá; đồng thời công bố thông tin về nguồn gốc, tình trạng và đặc điểm hàng hóa theo quy định về ghi nhãn và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Một hướng khác được Bộ Công Thương gợi mở là TP. Hồ Chí Minh có thể chủ động tổ chức chương trình khuyến mại tập trung dành riêng cho hệ thống, trung tâm Outlet. Theo quy định tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 128/2024/NĐ-CP, các chương trình này có thể cho phép mức khuyến mại lên đến 100% trong thời gian triển khai theo chương trình của Thành phố. Doanh nghiệp tham gia phải công khai, thông báo các nội dung theo Điều 97 và Điều 98 Luật Thương mại.

Như vậy, Bộ Công Thương đã làm rõ hai cơ sở để Outlet triển khai chính sách giá: doanh nghiệp chủ động bán thấp hơn giá thị trường đối với hàng hóa không thuộc diện Nhà nước định giá; hoặc tham gia chương trình khuyến mại tập trung do Thành phố tổ chức. Đây là hướng tháo gỡ đáng chú ý, giúp phân biệt hoạt động bán hàng thường xuyên của Outlet với khuyến mại, thay vì xem mọi trường hợp giảm giá sâu đều là khuyến mại.

Cùng với cơ chế giá, Bộ Công Thương lưu ý trách nhiệm kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý thương mại tại địa phương. Trọng tâm là phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng không bảo đảm chất lượng, vi phạm pháp luật về giá và các hành vi gian lận thương mại; xử lý nghiêm vi phạm để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Yêu cầu này có ý nghĩa trực tiếp đối với một mô hình lấy giá bán cạnh tranh và sức hấp dẫn hàng hóa làm lợi thế. Giá thấp chỉ tạo được niềm tin khi người mua biết rõ sản phẩm có nguồn gốc từ đâu, tình trạng hàng hóa thế nào và mức giá được công khai minh bạch.

Phát triển Outlet tại TP. Hồ Chí Minh không chỉ là thu hút những dự án bán lẻ quy mô lớn, mà còn là cơ hội kết nối nhà sản xuất, chủ sở hữu nhãn hiệu, nhà phân phối và các dịch vụ du lịch. Khi hàng Việt có vị trí trong hệ thống, doanh nghiệp có thêm kênh tiêu thụ, còn người tiêu dùng được tiếp cận hàng hóa chính hãng với giá cạnh tranh, mô hình này mới tạo được giá trị thiết thực cho thị trường.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định phạm vi, cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và trình tự, thủ tục áp dụng đối với mô hình Outlet gắn với dịch vụ tổng hợp; hệ thống cửa hàng miễn thuế, cửa hàng hoàn thuế giá trị gia tăng và các mô hình thương mại, dịch vụ tích hợp khác tại TP. Hồ Chí Minh, được lấy ý kiến đến hết ngày 14/11/2026. Việc hoàn thiện cơ chế đầu tư, định giá, khuyến mại và quản lý hàng hóa sẽ là cơ sở quan trọng để mô hình Outlet phát triển đúng đặc trưng, minh bạch và có sức hút lâu dài.