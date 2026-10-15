TP. Hồ Chí Minh: Ổn định lãi suất, phát huy hiệu quả vốn tín dụng góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số

Tại Hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, triển khai các dự án đầu tư và kích cầu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ngày 15/10, ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 2, cho biết, ngành Ngân hàng luôn đồng hành mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số của Thành phố.

Các giải pháp ổn định lãi suất đang hỗ trợ tích cực cho thị trường kinh doanh

Giữ ổn định mặt bằng lãi suất trước nhiều sức ép

Theo ông Võ Minh Tuấn, công tác điều hành chính sách tiền tệ và mặt bằng lãi suất thời gian qua diễn ra trong bối cảnh chịu nhiều sức ép đan xen từ thị trường quốc tế và trong nước.

Giá nhiên liệu tăng cao gây áp lực lên lạm phát, trong khi ngân hàng trung ương nhiều nền kinh tế lớn như Mỹ, EU, Úc, Na Uy, Nhật Bản và Hàn Quốc đã điều chỉnh tăng lãi suất, tạo sức ép lên mặt bằng lãi suất trong nước.

Ở thị trường nội địa, nhu cầu vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng tiếp tục gia tăng, đặc biệt khi nhiều dự án lớn được triển khai. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng huy động vốn thấp hơn tăng trưởng tín dụng, gây áp lực lên cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn của các tổ chức tín dụng.

Bên cạnh những yếu tố này, lãi suất tiền gửi và cho vay đã có xu hướng tăng từ cuối năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, hình thành mặt bằng lãi suất mới.

Trước diễn biến đó, NHNN Việt Nam đã triển khai các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Cụ thể, NHNN Việt Nam tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp; đồng thời linh hoạt thực hiện nghiệp vụ thị trường mở để hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng.

Cơ quan điều hành chính sách tiền tệ đồng thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai những giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, góp phần hạn chế áp lực gia tăng chi phí vốn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 2, đánh giá những giải pháp điều hành đã góp phần làm chậm tốc độ tăng lãi suất, mặt bằng lãi suất về cơ bản đang xoay quanh mức hiện nay.

Trong điều kiện nhu cầu tín dụng tiếp tục gia tăng, việc duy trì sự ổn định tương đối của mặt bằng lãi suất có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn cao điểm sản xuất, kinh doanh những tháng cuối năm.

Tín dụng tăng trưởng cùng các động lực kinh tế

Báo cáo của UBND TP. Hồ Chí Minh cho thấy, 9 tháng năm 2026 trên địa bàn GRDP ước đạt 2,46 triệu tỷ đồng, tăng 9,06% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong khoảng 10 năm gần đây.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế có xu hướng cải thiện qua từng quý. Trong cơ cấu tăng trưởng, khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò động lực chính, tăng 9,27%; công nghiệp và xây dựng tăng 9,18%. Riêng hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 8,96%, cao hơn kịch bản 8,69% mà Thành phố đặt ra cho 9 tháng.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng GRDP 9 tháng vẫn thấp hơn 0,37 điểm phần trăm so với kịch bản đề ra. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,2% cả năm, TP. Hồ Chí Minh xác định nhiệm vụ quý IV phải đạt mức tăng trưởng 13,23%.

Yêu cầu này đặt ra nhiệm vụ tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, trong đó tín dụng ngân hàng đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và triển khai các dự án phát triển kinh tế.

Theo ông Võ Minh Tuấn, đến cuối tháng 9/2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đạt 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,4% so với cuối năm 2025 và tăng 18,72% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng, ngành Ngân hàng đã giải ngân thêm 593,7 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 76% chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 15% của cả năm được Thành phố giao từ đầu năm.

Dòng vốn tín dụng tiếp tục gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh và các ngành kinh tế chủ lực. Đến cuối tháng 9, dư nợ cho vay công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 760 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với đầu năm; lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đạt 761 nghìn tỷ đồng, tăng 8,2%; lĩnh vực xây dựng đạt 384 nghìn tỷ đồng, tăng 19,5%.

Một số lĩnh vực ghi nhận tốc độ tăng trưởng tín dụng khá cao, như cho vay nông nghiệp, nông thôn tăng 28,4%, đạt 641 nghìn tỷ đồng; cho vay xuất khẩu tăng 133,3%, đạt 350 nghìn tỷ đồng. Dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 6,7% so với đầu năm.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15%, ngành Ngân hàng Thành phố cần tăng thêm 187,5 nghìn tỷ đồng dư nợ trong ba tháng cuối năm. Trường hợp phấn đấu đạt mức tăng trưởng 16% theo định hướng tại dự thảo kế hoạch triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy, dư nợ tín dụng cần tăng thêm 239,6 nghìn tỷ đồng.

Ông Võ Minh Tuấn nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, ngành Ngân hàng khu vực xác định mục tiêu không chỉ “đủ vốn” cho nền kinh tế, mà quan trọng hơn là “đúng vốn, đúng đối tượng, đúng lĩnh vực, đúng thời điểm”.

Đưa ngân hàng đến gần doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng, giải pháp đầu tiên được Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 2 đề cập là tiếp tục đẩy mạnh chương trình “Ngân hàng gắn kết địa phương”, tăng cường kết nối trực tiếp giữa các tổ chức tín dụng với doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Theo đó, ngành Ngân hàng sẽ chủ động tham gia các chương trình kết nối, tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp và hộ kinh doanh tiếp cận tín dụng; tăng cường sự hiện diện của các tổ chức tín dụng tại các hội nghị đối thoại, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và kết nối ngân hàng - doanh nghiệp do địa phương tổ chức.

Đây cũng là một trong những hoạt động được NHNN Chi nhánh Khu vực 2 triển khai thường xuyên nhằm nắm bắt nhu cầu vốn, tiếp nhận và xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tính đến cuối quý III/2026, NHNN Chi nhánh Khu vực 2 đã phối hợp và tham dự 35 cuộc họp, hội nghị do các phường, xã, đặc khu tổ chức; đồng thời phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp - chính quyền Thành phố chuyên đề về lĩnh vực ngân hàng.

Thông qua hoạt động kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tổng số tiền thực hiện trên địa bàn đạt 457,6 nghìn tỷ đồng, phục vụ hơn 147 nghìn lượt khách hàng.

Theo NHNN Chi nhánh Khu vực 2, nơi này đã tiếp nhận và xử lý dứt điểm 33/33 trường hợp vướng mắc của doanh nghiệp được chuyển từ cơ sở lên, đạt tỷ lệ 100%, không để tồn đọng hồ sơ.

Kết quả này cho thấy vai trò của hoạt động đối thoại, kết nối trực tiếp trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ ngân hàng. Thông qua các chương trình tại địa phương, những khó khăn liên quan đến hồ sơ, thủ tục và nhu cầu tín dụng được tiếp nhận để có hướng xử lý cụ thể.

Hoạt động kết nối cũng phù hợp với định hướng của TP. Hồ Chí Minh trong những tháng cuối năm là tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, mở rộng sản xuất, tháo gỡ khó khăn về vốn, thị trường, lao động và các điều kiện kinh doanh.

Chuyển đổi số để giảm chi phí tiếp cận vốn

Bên cạnh mở rộng kết nối trực tiếp, nhóm giải pháp thứ hai được ông Võ Minh Tuấn nhấn mạnh là tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đa dạng hóa phương thức cung ứng tín dụng và giảm chi phí tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, người dân.

Theo định hướng này, các tổ chức tín dụng tiếp tục ứng dụng công nghệ, tự động hóa quy trình nghiệp vụ nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí giao dịch và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng.

Cùng với đó, ngành Ngân hàng tiếp tục phát triển các nền tảng thanh toán số, tài trợ chuỗi cung ứng, tài trợ thương mại và các giải pháp quản lý dòng tiền.

Những giải pháp này có ý nghĩa đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, những nhóm khách hàng thường gặp khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ tín dụng, chứng minh dòng tiền và đáp ứng các yêu cầu tiếp cận vốn.

Theo thông tin trong tham luận, NHNN đã triển khai 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Đồng thời, Thông tư số 29/2026/TT-NHNN nâng hạn mức các khoản cho vay có giá trị nhỏ tại các tổ chức tín dụng từ 100 triệu đồng lên 400 triệu đồng, tạo điều kiện đơn giản hóa yêu cầu hồ sơ, rút ngắn thời gian thẩm định và mở rộng khả năng tiếp cận vốn qua kênh trực tuyến.

Việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động ngân hàng không chỉ hướng đến nâng cao hiệu quả vận hành của tổ chức tín dụng mà còn góp phần cải thiện điều kiện tiếp cận vốn của khách hàng, nhất là khi nhu cầu tài chính phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng gia tăng trong những tháng cuối năm.

Trong báo cáo về thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, UBND TP. Hồ Chí Minh cũng xác định nhiệm vụ tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng; đồng thời rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục cho vay để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Đối với những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng và sức lan tỏa lớn, ngành Ngân hàng tiếp tục định hướng dòng vốn vào công nghiệp chế biến, chế tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hạ tầng cảng biển - logistics và các dự án hạ tầng quan trọng.

TP. Hồ Chí Minh xác định nhiệm vụ quý IV phải đạt mức tăng trưởng 13,23%

Khơi thông khả năng hấp thụ vốn để đạt mục tiêu tăng trưởng

Mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2% của TP. Hồ Chí Minh trong năm 2026 đòi hỏi các động lực kinh tế tiếp tục được thúc đẩy mạnh hơn trong quý IV.

Theo báo cáo của UBND Thành phố, các giải pháp trọng tâm bao gồm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, công trình trọng điểm; thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tăng đơn hàng và tiêu thụ sản phẩm.

Thành phố cũng tập trung tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, quy hoạch, xây dựng, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư để đẩy nhanh các dự án có khả năng tạo thêm giá trị tăng trưởng ngay trong năm 2026.

Đối với ngành Ngân hàng, ông Võ Minh Tuấn cho rằng tăng trưởng tín dụng chỉ thực sự chuyển hóa thành tăng trưởng GRDP khi dòng vốn được hấp thụ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế và tạo ra giá trị gia tăng mới.

Theo đó, bên cạnh việc giữ ổn định mặt bằng lãi suất và sẵn sàng cung ứng nguồn vốn, ngành Ngân hàng đề nghị Thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch, hoàn thiện thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng và xử lý những vướng mắc pháp lý để doanh nghiệp đủ điều kiện tiếp cận vốn vay và triển khai dự án.

Đồng thời, cần tăng cường kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu, minh bạch hoạt động tài chính để nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn chính thức.

Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 2 khẳng định ngành Ngân hàng Thành phố cam kết đạt và vượt kế hoạch tăng trưởng tín dụng 15% được giao trong năm 2026, phấn đấu đạt mức 16%, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP của Thành phố.

Trong giai đoạn nước rút cuối năm, sự kết hợp giữa ổn định mặt bằng lãi suất, mở rộng kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số và tháo gỡ các điểm nghẽn hấp thụ vốn được xác định là những giải pháp quan trọng để nguồn vốn tín dụng phát huy hiệu quả đối với tăng trưởng kinh tế TP. Hồ Chí Minh.