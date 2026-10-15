TP Hồ Chí Minh nước rút để đạt tăng trưởng 2 con số

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, GRDP 9 tháng của thành phố có mức tăng trưởng cao trong khoảng 10 năm gần đây, tuy nhiên vẫn chưa đạt mục tiêu tăng trưởng 9,43% theo kịch bản đề ra (thấp hơn 0,37%). Với kết quả này, để đạt kịch bản tăng trưởng 10,2% cả năm 2026 thì nhiệm vụ quý IV phải tăng 13,23%. Do đó, thành phố cần phải điều chỉnh kịch bản tăng trưởng đối với các ngành, lĩnh vực có tăng trưởng chưa đạt.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng, UBND TP Hồ Chí Minh quyết thực hiện mục tiêu thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng; tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng; đồng thời rà soát các ngành, lĩnh vực, dự án, công trình và hoạt động sản xuất, kinh doanh có khả năng tạo thêm tăng trưởng trong 3 tháng cuối năm; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tạo thêm khối lượng và giá trị tăng thêm trong năm 2026.

Đồng thời, thành phố đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phấn đấu đạt 100%; tháo gỡ khó khăn về đất đai, quy hoạch, xây dựng và giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh các dự án đầu tư ngoài ngân sách; khơi thông và huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Thành phố tiếp tục xử lý các dự án, công trình, khu đất và tài sản công tồn đọng. Cùng với đó hỗ trợ doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động nguồn lực xã hội cho phát triển.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN

Về đầu tư công, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh thành phố phấn đấu đạt 100% giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Ông Nguyễn Văn Được đề nghị các sở, ngành, địa phương thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá tiến độ, tỷ lệ giải ngân và kịp thời xử lý vướng mắc; rà soát từng dự án, chủ đầu tư, gói thầu và khối lượng công việc còn lại; xác định cụ thể nguyên nhân chậm giải ngân và biện pháp xử lý.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra thực địa; tập trung tháo gỡ các vướng mắc về chuẩn bị đầu tư, thiết kế, đấu thầu, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch, vật liệu xây dựng, nghiệm thu và thanh toán.

Với mục tiêu thu ngân sách cả năm trên 1 triệu tỷ đồng, ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh, cho biết trong giai đoạn nước rút này, thành phố sẽ rà soát toàn bộ các nguồn thu, từng địa bàn, khu vực, ngành, lĩnh vực và khoản thu, xác định rõ khả năng thu trong những tháng cuối năm; xây dựng tiến độ thu cụ thể theo từng tháng, tập trung vào các khoản còn dư địa và có khả năng tăng thu.

TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung đẩy nhanh các khoản thu từ đất, nhất là tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất và các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai; đẩy nhanh xác định, phê duyệt giá đất cụ thể, tạo điều kiện để các đơn vị được giao đất, cho thuê đất thực hiện nghĩa vụ tài chính đầy đủ, kịp thời; hoàn tất các hồ sơ, thủ tục đủ điều kiện để tổ chức đấu giá, thu nộp trong năm 2026.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh báo cáo sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026 tại hội nghị. Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN

Cụ thể hơn, ông Hoàng Vũ Thảnh cho biết, Sở Tài chính sẽ đôn đốc thu hồi khoảng 10.000 tỷ đồng các khoản phải thu theo kết luận thanh tra, kiểm toán; phối hợp xử lý ghi thu - ghi chi các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai. Bên cạnh đó đôn đốc thu hồi khoảng 52,4 nghìn tỷ đồng vốn tạm ứng đầu tư công; tham mưu điều chuyển vốn từ dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân.

Trong khi đó Thuế TP Hồ Chí Minh phối hợp Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường các nguồn thu nội địa và thu dầu thô; phấn đấu thu nội địa tối thiểu 800.000 tỷ đồng trong năm 2026; riêng quý IV cần thu thêm khoảng hơn 230.000 tỷ đồng. Thuế Thành phố sẽ tập trung rà soát toàn bộ các khoản nợ thuế, xây dựng danh sách các khoản nợ có khả năng thu ngay trong quý IV.

Ngành thuế đồng thời phối hợp Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố và các địa phương rà soát, đẩy mạnh thu từ đất (định giá, đấu giá các lô lớn, thanh toán bằng đất…); phấn đấu thu đất đạt mức cao nhất có thể (hướng tới 189.000 tỷ đồng). Song song đó, tăng cường quản lý thuế thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, bất động sản, nhà thầu ngoại tỉnh và các hoạt động có rủi ro thất thu cao; và đẩy nhanh thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế, chống chuyển giá, trốn thuế, gian lận thuế.

Các đơn vị nhận bằng khen tại Hội nghị. Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN

Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh cho biết thêm, các Chi cục Hải quan khu vực II, khu vực XV cần nỗ lực thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tối thiểu 200.000 tỷ đồng trong năm 2026; riêng quý IV cần thu thêm khoảng hơn 60.000 tỷ đồng.

Mặt khác, ngành hải quan cần tiếp tục rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí tuân thủ; tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá; hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt các nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, công nghệ cao, dệt may, da giày, gỗ và sản phẩm gỗ.

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, GRDP quý sau tăng so với quý trước (quý I tăng 8,59%, quý II tăng 8,68% và quý III tăng 9,86%). Tính chung 9 tháng, GRDP của TP. Hồ Chí Minh tăng 9,06% so với cùng kỳ năm 2025, xếp thứ 19/34 địa phương cả nước.