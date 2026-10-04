TP. Hồ Chí Minh: Nỗ lực vượt khó, góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước

Trong 9 tháng đầu năm 2026, mặc dù bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước còn nhiều đan xen thách thức, TP. Hồ Chí Minh đã chịu ảnh hưởng tác động chung nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc của các Bộ ngành Trung ương; sự ủng hộ, đồng hành của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng với tinh thần chủ động, sáng tạo, TP. Hồ Chí Minh đã đạt tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ, cụ thể GRDP quý III/2026 tăng 9,86% (nếu loại trừ yếu tố dầu khí GRDP Thành phố đạt mức tăng trưởng 2 con số là 10,08%), cho thấy động lực tăng trưởng của các hoạt động kinh tế tiếp tục được củng cố.

*Nhiều điểm sáng

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, kết quả tăng trưởng của quý III đã tạo động lực cho Thành phố GRDP 9 tháng đầu năm 2026 tăng 9,06% (nếu loại trừ yếu tố dầu khí thì GRDP tăng 9,16%); huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng 17,3% (541.600 tỷ đồng); thu ngân sách nhà nước hơn 677.000 tỷ đồng, đạt khoảng 84,3% dự toán Trung ương giao.

Xe chở container hàng hóa hoạt động tại Tân Cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 75,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Đặc biệt là thu hút vốn FDI đạt trên 17,8 tỷ USD, gấp 4,2 lần so với cùng kỳ, cho thấy đây là tín hiệu tích cực về niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của Thành phố do cơ chế chính sách đã được Trung ương khơi thông, phân cấp mạnh mẽ.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh, cho biết: Phát triển hạ tầng được đẩy mạnh, tổ chức khởi công, hàng loạt công trình, dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, logistics, cảng biển, đường sắt đô thị và chỉnh trang đô thị với quy mô lớn.

Bên cạnh đó, triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các công trình, dự án. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân được chú trọng, chương trình phát triển nhà ở xã hội, giải quyết ven kênh rạch, xây dựng phòng học, khám sức khỏe miễn phí cho người dân được đặc biệt quan tâm.

Đến cuối tháng 9, hơn 5,6 triệu người đã được khám sức khỏe, đạt khoảng 44% dân số Thành phố, trong đó hơn 5 triệu người có hồ sơ sức khỏe điện tử; hoàn thành, đưa vào sử dụng 1.027 phòng học mới.

Theo lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, việc Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị vào ngày 24/8 vừa qua là dấu mốc quan trọng, tạo thêm cơ sở pháp lý và phân cấp mạnh mẽ để Thành phố phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển bền vững, qua đó đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đánh giá, Thành phố đã đi qua 3/4 chặng đường năm 2026 với nhiều kết quả tích cực, hoàn thành nhiều nhiệm vụ khó. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động chuẩn xác, hiệu quả và dần hoàn thiện.

Tốc độ tăng trưởng và các chỉ tiêu định lượng (như giải ngân đầu tư công) đạt những giá trị mang tính kỷ lục. Niềm tin, sự đồng lòng và kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp vào sự thay đổi của Thành phố là “điểm cộng” lớn nhất. Tinh thần đoàn kết, gắn bó của đội ngũ cán bộ Thành phố được nâng cao.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh những điểm sáng nổi bật đối với Thành phố, đó là: Vận dụng hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09 và trình Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị. HĐND Thành phố đã thông qua gần 30 nội dung cụ thể hóa và sẽ tiếp tục họp trong tháng 10/2026 để sẵn sàng áp dụng các cơ chế mới.

Thành phố đã triển khai hiệu quả các chính sách chăm lo toàn diện: bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 18 tuổi và người già trên 65 tuổi; hỗ trợ bệnh nhân chạy thận, người nghèo, trẻ em ung thư; thực hiện miễn phí xe buýt kết hợp đầu tư hạ tầng giúp lượng hành khách tăng 49% so với cùng kỳ, góp phần giảm xe cá nhân, giảm ùn tắc và ô nhiễm. Điều chỉnh hợp lý các luồng tuyến giao thông tại các điểm nóng.

*Quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh cũng nhìn nhận một số động lực tăng trưởng chưa được phát huy đầy đủ; hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn; yêu cầu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, thu ngân sách nhà nước 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 còn rất lớn.

Sản xuất đồ chơi trẻ em tại Công ty CP chế biến Gỗ Đức Thành, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Từ nhận diện tình hình và dự báo những thách thức trong 3 tháng cuối năm 2026, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên trên các lĩnh vực, TP. Hồ Chí Minh tập trung cao cho 3 mục tiêu trọng tâm: tăng trưởng kinh tế hai con số; thu ngân sách nhà nước 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Theo Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, để thực hiện các mục tiêu này, thách thức rất lớn nhưng cơ hội đạt được không nhỏ do Quý IV là giai đoạn tăng trưởng bứt phá theo quy luật, kết hợp với việc Luật Phát triển đô thị và các Nghị quyết HĐND có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

TP. Hồ Chí Minh xác định tăng trưởng quý IV năm 2026 phải đạt trên 13,23%, cả năm mới đạt được trên 10%. Để đạt mục tiêu này, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh, cho biết: Xác định rõ từng ngành, từng lĩnh vực, từng dự án, từng doanh nghiệp có khả năng tạo thêm động lực tăng trưởng giá trị trong quý IV; tháo gỡ ngay các vướng mắc về thủ tục, đất đai, mặt bằng, vốn, lao động; đẩy nhanh các công trình, dự án đã khởi công tạo khối lượng thực hiện thực tế. Đồng thời, kích cầu tiêu dùng, du lịch, thương mại cuối năm; thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, logistics; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đơn hàng, thị trường và tiếp cận vốn.

Về thu ngân sách, ông Nguyễn Công Vinh cho biết: Thành phố triển khai kế hoạch thu ngân sách 3 tháng cuối năm cụ thể từng tháng, rõ địa chỉ theo từng nguồn thu, khoản thu; trong đó có các khoản thu từ đất, đấu giá đất, giải quyết các hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đủ điều kiện; xử lý các khoản thu còn tồn đọng. Về giải ngân vốn đầu tư công trong quý IV, Thành phố quyết tâm bù đắp khoảng thời gian chậm trễ trước đó, xác định địa chỉ cụ thể cho từng dự án phải giải ngân hàng tháng, số vốn đầu tư công còn lại 36.000 tỷ đồng nhằm hoàn thành mục tiêu 100% theo kế hoạch giao, đặc biệt là các dự án giao thông kết nối vùng

. “Thành phố đồng hành cùng các nhà đầu tư để giải ngân vốn các dự án trọng điểm đã chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật đầu tư gồm Cảng trung chuyển Quốc tế Cần Giờ; Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ; Khu đô thị Đại học Quốc tế; Dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, Dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ; Dự án Trung tâm Dữ liệu AI...”, ông Nguyễn Công Vinh cho biết.

Thành phố đang triển khai thực hiện các dự án đối tác công tư (PPP) của doanh nghiệp chiến lược được phê duyệt, cụ thể Dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc; Dự án Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; Dự án Trung tâm hành chính mới và Công viên cảnh quan tại Thủ Thiêm; Dự án Xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu...

Đồng thời, Thành phố đang tập trung giải quyết các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện các dự án gồm 3 tuyến Metro liên vùng với tổng chiều dài 90 km (tuyến metro nối Thủ Dầu Một về trung tâm TP. Hồ Chí Minh; Tuyến metro số 6 giai đoạn 1 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu); Tuyến metro kết nối Thành phố mới Bình Dương với Suối Tiên; Dự án Khu tổ hợp cảng Cái Mép Hạ hạ lưu, trung tâm logistics và Khu chức năng công nghiệp, đô thị, dịch vụ trong khu thương mại tự do; Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Long Sơn và các dự án thuộc khu vực Bình Dương (cũ)...

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh, Thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, dự kiến trong tháng 11/2026, dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) sẽ được đưa vào vận hành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến thực hiện Nghị quyết số 303/NQ-CP của Chính Phủ về giao tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026 – 2030 cho TP. Hồ Chí Minh là 181.257 căn, ông Nguyễn Công Vinh cho biết: Thành phố xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần ưu tiên, nhằm phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê có hạ tầng đồng bộ tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD); tập trung thành nhiệm vụ phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm trong tháng 10/2026, hướng tới xây dựng Thành phố trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển hài hòa giữa kinh tế, môi trường, xã hội và văn hóa.

Một trong các nhiệm vụ trọng tâm khác từ nay đến cuối năm 2026, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục cụ thể hóa Luật phát triển đô thị đã phân cấp cho Thành phố, trong tháng 10 sẽ tiếp tục thông qua 36 nghị quyết và quyết tâm hoàn thành khoảng 40 nghị quyết còn lại ngay tại kỳ họp cuối năm 2026.

Với những “nền tảng” đã đạt được, chính quyền TP. Hồ Chí Minh cam kết phát huy với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, tạo đà vững chắc cho năm 2027 và những năm tiếp theo, qua đó góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước.