TP. Hồ Chí Minh: Nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 3/11, các lực lượng tiếp tục triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập tại Khu B

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 3/11, các lực lượng tiếp tục triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất. Riêng trong ngày 3/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ.

Ngày 3/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ

Tính đến hết ngày 2/11, công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đó, Đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Ở Đợt 2, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 3/11, đã phát hiện, quy tập 172 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó có 28 bộ kèm di vật.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 3/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 903 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong số này, có 335 bộ hài cốt kèm di vật; 870 hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm

Công tác tìm kiếm, quy tập đang được triển khai với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Việc mở rộng phạm vi tìm kiếm, xử lý khối lượng đất lớn cùng sự hỗ trợ của các phương tiện cơ giới góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, đồng thời bảo đảm yêu cầu tìm kiếm kỹ lưỡng, không bỏ sót hài cốt liệt sĩ.

Mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ là kết quả của quá trình tìm kiếm bền bỉ mà còn góp phần đưa những người đã hy sinh trở về với đồng đội, gia đình và quê hương. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trong thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.