Những năm qua, công nghiệp văn hóa TP. Hồ Chí Minh từng bước chuyển từ hoạt động nghệ thuật thuần túy sang phát triển kinh tế sáng tạo. Tỷ trọng đóng góp vào GRDP tăng từ 3,54% năm 2020 lên 5,7% năm 2025, với tốc độ tăng trưởng bình quân 14%/năm.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh cho biết, thành phố hội tụ nguồn lực văn hóa phong phú, hệ sinh thái truyền thông số năng động và cộng đồng sáng tạo đông đảo. Vấn đề đặt ra là tăng cường kết nối báo chí, nền tảng số, dữ liệu và cộng đồng sáng tạo, chuyển hóa giá trị văn hóa, di sản thành sản phẩm có sức cạnh tranh và giá trị kinh tế.

Trong đó, điện ảnh nổi lên như điểm sáng với doanh thu khoảng 500 triệu USD/năm, tương đương 12.950 tỷ đồng, đóng góp 0,43% GRDP và chiếm 40% thị phần điện ảnh cả nước. Việc UNESCO công nhận TP. Hồ Chí Minh là Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh mở thêm cơ hội kết nối với du lịch, ẩm thực và thiết kế.

Nghệ thuật biểu diễn và tổ chức sự kiện cũng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, mở rộng nguồn thu từ bán vé sang tài trợ thương hiệu, bản quyền, nội dung số và kinh tế ban đêm. Năm 2025, thành phố tổ chức hơn 50 sự kiện văn hóa, giải trí quy mô lớn.

Lễ hội sông nước là một trong những lễ hội góp phần phát triển nền công nghiệp văn hóa TP. Hồ Chí Minh (Ng. Hậu)

Lĩnh vực quảng cáo phát triển nhờ thị trường tiêu dùng và thương mại sôi động. Nội dung số, trò chơi điện tử và giải trí tăng trưởng nhanh, từng bước hình thành hệ sinh thái nội dung đa nền tảng. Doanh thu phát thanh, truyền hình đạt khoảng 12.000 tỷ đồng/năm, xuất bản khoảng 110.000 tỷ đồng/năm.

Giai đoạn 2026 - 2030, TP. Hồ Chí Minh tập trung nguồn lực vào 5 lĩnh vực ưu tiên gồm điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, quảng cáo và xuất bản, đồng thời chú trọng thiết kế sáng tạo. Trong đó, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn và du lịch văn hóa đóng vai trò xây dựng thương hiệu; quảng cáo và xuất bản hướng tới tăng trưởng nhanh và xuất khẩu.

Để hiện thực hóa mục tiêu, thành phố đang rà soát quỹ đất tại Bàu Bàng nhằm hình thành tổ hợp điện ảnh, văn hóa và giải trí quy mô lớn; nghiên cứu tái cấu trúc Công viên Văn hóa - Lịch sử các dân tộc tại phường Long Bình thành không gian sáng tạo, trải nghiệm hiện đại.

Đáng chú ý, khu vực Gò Ông Sầm (phường Phước Thắng), rộng khoảng 350 ha, đang được nghiên cứu quy hoạch thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa gắn với cảnh quan sông, biển.

Trước mắt, thành phố tập trung 3 dự án dẫn dắt gồm phát triển hệ sinh thái biểu diễn nghệ thuật, lấy Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ làm hạt nhân; xây dựng thương hiệu “Lễ hội Ánh sáng TP. Hồ Chí Minh”; triển khai đề án đưa thành phố trở thành Trung tâm Âm nhạc và Sự kiện quốc tế của khu vực.

Cùng với phát triển không gian sáng tạo, Luật Phát triển đô thị đã tạo thêm hành lang pháp lý, khuyến khích xã hội hóa, sử dụng tài sản công và ngân sách để phát triển văn hóa, thể thao, du lịch.

Bà Lê Thị Bé Ba, Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh cho biết, hệ sinh thái Creative IP đang hình thành, giúp các ý tưởng sáng tạo tiếp cận doanh nghiệp, thị trường và chuyển hóa giá trị văn hóa Việt Nam thành nguồn lực kinh tế.

Theo bà, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành nền tảng tạo giá trị kinh tế cho sản phẩm sáng tạo.

Với thị trường, doanh nghiệp và định hướng phát triển không gian sáng tạo, TP. Hồ Chí Minh đang tạo nền tảng để công nghiệp văn hóa nâng cao sức cạnh tranh, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế.