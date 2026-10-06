TP Hồ Chí Minh: Nỗ lực giải 'bài toán' ùn tắc cổng trường

Tình trạng ùn tắc cục bộ một số tuyến đường gần trường học ở TPHCM vẫn xảy ra. Ảnh: Đ.Xá

Ghi nhận thực tế tại một số khu vực như đường Tân Kênh Hoá - Thoại Ngọc Hầu (quận Tân Phú) cho thấy, thường xuyên ùn tắc ở thời điểm học sinh tới trường, tan trường mỗi ngày. Ngoài nguyên nhân phụ huynh đưa đón con khiến lưu lượng phương tiện tăng đột biến thì tình trạng bán hàng rong trước cổng trường cũng góp phần khiến tình trạng này thêm phức tạp bởi ngoài xe đưa đón, xe dừng lại mua đồ cũng khiến giao thông khó kiểm soát.

Tương tự, tại đường Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh (qua phường Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Phú…) cũng có một số trường học khiến việc ùn tắc thường xuyên diễn ra khi học sinh vào lớp (buổi sáng) và đặc biệt là tan học (buổi chiều). Ghi nhận dù có bố trí lực lượng an ninh cơ sở, công an tại các khu vực này nhưng tình trạng ùn tắc vẫn xảy ra vì nhiều xe cộ tập trung ở cùng một điểm. Tại các điểm trường THPT và THCS, tình trạng diễn biến phức tạp hơn do ngoài phụ huynh, nhiều học sinh cũng được cha mẹ cho phép đi xe tới trường khiến giao thông càng khó kiểm soát. Hiện nay, khu vực này cũng đang được rào chắn, phân luồng để thi công tuyến metro số 2 Bến Thành-Tham Lương khiến tình hình giao thông ở thời điểm tan tầm thêm phức tạp.

Không chỉ có khu vực trung tâm, một số nơi ở ngoại thành nhưng trường học nằm trên trục đường nhỏ, gần giao lộ, gần đèn tín hiệu giao thông… cũng thường xuyên xảy ra ùn tắc cục bộ khi lưu lượng phương tiện tăng vọt ở thời điểm vào lớp và khi tan trường. Hậu quả thường dẫn tới các tuyến đường lân cận cũng bị ảnh hưởng.

Chị Thu Hằng, một phụ huynh có con theo học ở trường THCS Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình) cho biết, việc ùn tắc thường xuyên xảy ra khi đưa đón con dù chị đã cố gắng giữ an toàn giao thông. Theo người phụ nữ này, không phải ở trước cổng trường ùn tắc mà khu vực nút giao gần đó (đường Cộng Hoà) thường rất đông do phân luồng không rẽ ngang được khiến gia đình học sinh ở bên kia đường Cộng Hoà phải di chuyển xa hơn. Ngoài ra là một số phụ huynh đưa đón con bằng ô tô dừng chờ lâu khiến giao thông cũng khó khăn hơn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngành giáo dục TPHCM đã điều chỉnh giờ vào lớp (buổi sáng), ra trường (buổi chiều) lệch đáng kể so với giờ vào làm việc của cán bộ công chức, viên chức. Tuỳ từng trường ở các địa bàn khác nhau nhưng học sinh sẽ vào lớp trước 7h30, trong khi thời gian tan trường dao động từ 16h-16h45, thậm chí là 17h. Mặc dù đây là khung giờ lệch với giờ vào làm, tan ca của người lao động nhưng vì nhiều nguyên nhân, tình trạng ùn tắc thực tế vẫn diễn ra.

Trung tá Lê Hoàng Phong - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TPHCM) cho biết, tình trạng phụ huynh dừng, đỗ xe và tình trạng bán hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trước cổng trường trên địa bàn TPHCM diễn ra khá phổ biến, chủ yếu tập trung vào các khung giờ cao điểm từ 6h30 đến 7h30 phút và từ 16h đến 17h30 phút hàng ngày, gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

Theo đó, địa bàn TPHCM có hơn 1.484 cơ sở giáo dục, trong đó xác định có 526 cơ sở giáo dục phức tạp về trật tự công cộng. Đặc biệt là còn khoảng 62 trường học tập trung chủ yếu khu vực trung tâm có tình trạng phức tạp về an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị và các tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè. Công an TPHCM đã kiến nghị Ban Giám hiệu 62 trường học trên cần phối hợp với chính quyền địa phương bố trí bãi, điểm dừng, đỗ, để xe cho phụ huynh đến đón học sinh.

Cũng theo Trung tá Lê Hoàng Phong, lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt 1.549 trường hợp dừng đỗ xe sai quy định trong khu vực các cổng trường học nhưng tình trạng vẫn diễn biến phức tạp. Vì vậy, đơn vị sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương nhắc nhở tuyên truyền, vận động phụ huynh và học sinh dừng, đỗ xe phù hợp, xếp xe ngay ngắn, tuyệt đối không chen lấn trước cổng trường. Đồng thời bố trí lực lượng Công an tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở vào các khung giờ cao điểm cùng với lực lượng bảo vệ trường học đảm bảo trật tự công cộng, trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trường học và cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm.