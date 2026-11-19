Chiều 19/11, tại Nhà hát Quân đội, Bộ Công an phối hợp UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình truyền thông về công tác tái hòa nhập cộng đồng khu vực phía Nam năm 2026 với chủ đề “Đi về hướng bình minh”.

Chương trình truyền thông về công tác tái hòa nhập cộng đồng khu vực phía Nam năm 2026 với chủ đề “Đi về hướng bình minh”

Chương trình kết hợp các hoạt động giao lưu, phóng sự, nghệ thuật cùng tư vấn nghề nghiệp, kết nối việc làm, qua đó lan tỏa thông điệp nhân văn về sự đón nhận, sẻ chia và tạo cơ hội cho người từng lầm lỗi làm lại cuộc đời.

Với ba phần “Hành trình niềm tin”, “Thắp sáng khát vọng” và “Đi về hướng bình minh”, chương trình mang đến những câu chuyện về nghị lực vượt khó, tình cảm gia đình, sự tận tâm của cán bộ quản giáo và trách nhiệm của cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Trong đó, câu chuyện về anh Ngô Quang Minh, người từng chấp hành án phạt tù, cùng sự đồng hành của Đại úy Hà Như Huỳnh trong quá trình giáo dục, cảm hóa đã làm nổi bật ý nghĩa của việc khơi dậy niềm tin, động viên người từng lầm lỗi thay đổi bản thân.

Đại úy Hà Như Huỳnh và anh Ngô Quang Minh tại chương trình

Thông qua những chia sẻ của nhân vật, vai trò của cán bộ quản giáo không chỉ thể hiện ở trách nhiệm quản lý, giáo dục mà còn ở sự quan tâm, định hướng, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để phạm nhân sẵn sàng trở về cộng đồng.

Bên cạnh đó, những câu chuyện về tình cảm gia đình, sự chờ đợi và đón nhận của người thân cho thấy điểm tựa tinh thần có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình cải tạo, hoàn lương.

Từ những trải nghiệm thực tế, chương trình góp phần thay đổi cách nhìn của xã hội đối với người chấp hành xong án phạt tù, khuyến khích sự cảm thông, chia sẻ thay vì định kiến, xa lánh.

Thông điệp được truyền tải xuyên suốt là hành trình tái hòa nhập không chỉ phụ thuộc vào quyết tâm của người trở về mà còn cần sự đồng hành của gia đình, chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng.

Các gian hàng tư vấn việc làm cho người người tái hòa nhập cộng đồng

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm tại khu vực sảnh Nhà hát Quân đội, với quy mô khoảng 200 người tái hòa nhập cộng đồng, có sự tham gia của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tại đây, người tham gia được tiếp cận thông tin về ngành nghề, nhu cầu tuyển dụng, chương trình đào tạo và chính sách tín dụng, từng bước tìm kiếm cơ hội phù hợp để ổn định cuộc sống.

Trong phần giao lưu “Thắp sáng khát vọng”, đại diện Công an cơ sở, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II và Ngân hàng Chính sách xã hội trao đổi về những giải pháp hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù ngay từ khi trở về địa phương.

Phần giao lưu “Thắp sáng khát vọng” tại chương trình

Các nội dung tập trung vào việc tiếp nhận, hướng dẫn học nghề, kết nối doanh nghiệp tuyển dụng và tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, chương trình giới thiệu câu chuyện của Lê Thừa Dương Hùng, người xây dựng cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ tại Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, cơ sở đã dạy nghề cho 373 lượt người, trong đó khoảng 130 người từng chấp hành án phạt tù. Không chỉ ổn định cuộc sống bản thân, Lê Thừa Dương Hùng còn tạo cơ hội học nghề, việc làm cho những người có hoàn cảnh tương tự.

Các đơn vị trao hợp đồng việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng

Một trường hợp khác là Lưu Hoàng Cầu tại xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang. Sau khi trở về địa phương năm 2014, Lưu Hoàng Cầu từng bước vượt qua mặc cảm, tích cực tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở.

Những câu chuyện này cho thấy người từng lầm lỗi không chỉ có khả năng thay đổi cuộc sống mà còn có thể đóng góp tích cực cho cộng đồng, trở thành nguồn động viên đối với những người đang trên hành trình hoàn lương.

Chương trình cũng giới thiệu sự đồng hành của doanh nghiệp, tiêu biểu là cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá tinh khiết của Kiều Thanh Tâm tại phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long, trong tiếp nhận, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

Ban tổ chức trao Kỷ niệm của chương trình cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong công tác tái hòa nhập cộng đồng

Bên cạnh các hoạt động giao lưu, Ban Tổ chức bố trí trao hợp đồng việc làm cho 15 người tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời ghi nhận những tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có đóng góp tích cực trong công tác hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù.

Thông qua những hoạt động thiết thực, chương trình “Đi về hướng bình minh” góp phần kết nối nguồn lực từ chính quyền, cơ sở đào tạo nghề, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp, mở rộng cơ hội để người từng lầm lỗi tìm kiếm việc làm, xây dựng cuộc sống ổn định.

Quan trọng hơn, những câu chuyện được chia sẻ cho thấy khi người chấp hành xong án phạt tù được tin tưởng, tạo điều kiện học nghề, lao động và có thu nhập, hành trình tái hòa nhập cộng đồng sẽ có thêm điểm tựa để phát triển bền vững.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình