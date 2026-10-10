TP. Hồ Chí Minh: Nhiều nơi sẽ bị gián đoạn cấp nước trong đêm 10/10

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm hơn 176 km đường ven sông Sài Gòn sau sáp nhập. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Sáng 10/10, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (Sawaco) cho biết, từ 21 giờ ngày 10/10 đến 5 giờ ngày 11/10, Tổng công ty tiến hành bảo trì, bảo dưỡng định kỳ Nhà máy nước Tân Hiệp kết hợp khắc phục sự cố rò rỉ trên mạng lưới cấp nước nhằm đảm bảo các thiết bị vận hành ổn định, liên tục, an toàn. Trong thời gian thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ sẽ dẫn đến tình trạng nước yếu và gián đoạn tại một số khu vực.

Cụ thể, trong thời gian trên, tại khu vực Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, nước yếu xảy ra ở các phường Bình Tân, Tân Tạo, An Lạc, Phú Lâm, Bình Phú, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Phú Định, Bình Đông, Bình Tây, Chánh Hưng. Ngoài ra, một số khu vực lân cận tuyến ống D1500 đường Bình Long – Phan Anh có thể xảy ra tình trạng gián đoạn cấp nước cục bộ gồm các phường Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa.

Tại khu vực Công ty cổ phần Cấp nước Trung An, nước yếu ở các phường Tân Thới Hiệp, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Thới An, An Hội Tây, An Hội Đông, Thông Tây Hội. Tại khu vực Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa, nước yếu ở các phường Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Tân Sơn, Tân Bình, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thạnh.

Ngoài ra, một số khu vực lân cận tuyến ống D1500 đường Tây Thạnh – Lê Trọng Tấn – Bờ Bao Tân Thắng – Tân Kỳ Tân Quý – Tân Quý – Tân Hương có thể sẽ xảy ra tình trạng gián đoạn cấp nước cục bộ tại phường Phú Thọ Hòa, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thạnh.

Tại khu vực Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn, gián đoạn cấp nước tại các xã Tân Nhựt, Bình Chánh; nước yếu gồm xã Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Bình Hưng, Hưng Long.

Tại khu vực Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn, nước yếu ở các xã Hóc Môn, Đông Thạnh, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn.

Theo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, do điều kiện đặc thù của vùng cung cấp nước nên thời gian phục hồi nước trên mạng lưới cấp nước tại một số nơi xa nguồn sẽ chậm hơn so với mốc thời gian chính nêu trên.

Tổng Công ty chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều tiết mạng lưới cấp nước nhằm hạn chế tối đa các khu vực bị gián đoạn cung cấp nước, đồng thời tăng cường hoạt động tiếp nước bằng xe bồn đến các vị trí trọng yếu. Việc cấp nước bằng xe bồn được thực hiện liên tục trong thời gian thực hiện công tác bảo trì.